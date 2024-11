© Foto: Christophe Gateau - picture alliance/dpa



Der Rüstungskonzern Rheinmetall konnte sowohl sein Umsatz als auch seinen Ertrag stark steigern. Die Aktie kann am Donnerstag davon profitieren, aber nur begrenzt.Dank eines starken Rüstungsgeschäfts ist es Rheinmetall gelungen, die Absatzkrise in der deutschen Automobilindustrie, für die der Konzern ein wichtiger Zulieferer ist, zu überwinden und finanziell gestärkt aus den vergangenen Monaten hervorzugehen. Wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen berichtet hat, kletterte der Konzernumsatz in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres um 36 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro, während der operative Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 72 Prozent auf 705 Millionen Euro gestiegen ist. Das …