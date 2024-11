München (ots) -- Aurelias Konfrontation bringt Yasin zum Nachdenken - und Weinen- Wird es zum Liebes-Comeback bei Melissa und Danilo kommen?- Dritte Episode von "Love Island VIP" am 7. November 2024, um 20:15 Uhr bei RTLZWEIMit diesen Bildern hat bei "Love Island VIP" niemand gerechnet: Ausgerechnet Yasin Mohamed bleibt in Tränen zurück, als ihm Aurelia gehörig den Kopf wäscht. Trotz Tränen in der Vergangenheit könnte es bei dem einstigen Love Island-Couple Melissa und Danilo hingegen zum Liebes-Comeback kommen. Und Yeliz? Die schwebt auf Wolke sieben, denn ihr Islander-Wunsch geht in Erfüllung. Die dritte Episode von "Love Island VIP" ist am 7. November 2024, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.Mit dem Einzug von Aurelia lernen wir auf der Liebesinsel einen ganz neuen Yasin kennen. Die beiden hatten im vergangenen Jahr eine enge Bindung zueinander, doch Yasin hat sich damals gehörig verzockt. Nun ist es Aurelia, die ihm die Meinung geigt und ihm den Kopf wäscht. Nimmt der Münchner ihre Kritik an? Fest steht: Sein Ego ist angekratzt - es fließen sogar Tränen!Gigi hingegen kann die Finger nicht von Yeliz lassen - zumindest, solange sie in der Villa ist. Doch dann das: Die hübsche Brünette darf auf ein Überraschungsdate gehen und trifft dort auf ihren Wunsch-VIP Leandro Fünfsinn aus der achten Staffel von "Love Island". Passend zum Ort ihres Dates - einem Speedboot - legen die beiden liebeshungrigen Islander ein hohes Tempo bei dem Aufeinandertreffen vor. Der sanfte Islander schafft es direkt, Yeliz auf Wolke sieben zu katapultieren - innige Küsse nach wenigen Stunden inklusive. Und Gigi? Der wirkt verunsichert: "Ich hab mehr Follower, ich bin cooler, ich hab coole Witze auf Lager", spricht er sich selbst Mut zu. Ein Zustand, der jedoch nur von kurzer Dauer ist, denn schon bald betritt eine neue weibliche Granate die Villa.Offen sein, reden, kennenlernen und ein tiefer Blick in die Augen - nur so kann man bei "Love Island" Gefühle wecken. Endlich kommt es zu einem Gespräch zwischen Danilo und Melissa, die 2019 in der dritten Staffel bereits anbandelten. Damals brach er ihr das Herz, jetzt ist er bereit, es wieder zu heilen. Wird Melissa sich noch einmal auf ihn einlassen?Obwohl zwei neue Granaten auf die Liebesinsel ziehen und die Wahl haben, gilt es schließlich Abschied von einem der Islander zu nehmen und gleichzeitig Granate Nummer drei willkommen zu heißen. Und mit dieser Granate hat vor allem Yeliz nicht gerechnet...!"Love Island VIP" wird von ITV Studios Germany produziert. Ausstrahlung der dritten Episode am 7. November um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.Über "Love Island VIP":Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5903322