Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Markt für Covered Bonds im ESG-Format wächst weiterhin stark, auch wenn das Emissionsvolumen in 2024 nicht ganz an das bisherige Rekordjahr 2023 heranreichen wird, so Analysten der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View".Es werde spannend zu beobachten, ob der Markt seinen Wachstumskurs auch bei den deutlich erhöhten ESG-Fälligkeiten in den kommenden Jahren beibehalten könne. Gleichwohl sehen wir nennenswerte Herausforderungen im gesamten Markt für ESG-Anleihen, die wir auch im Rahmen unseres ESG-Updates thematisiert haben; erfreulicherweise konnten wir im laufenden Jahr jurisdiktionsübergreifend eine Reihe neuer Emittenten von nachhaltigen Bonds am Markt begrüßen, so die Analysten der NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...