© Foto: Sebastian Gollnow/dpa



AppLovin veröffentlichte seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 nach Börsenschluss am Mittwoch. Es dauerte nicht lange, bis der Markt darauf reagierte: Die Aktien stiegen im frühen nachbörslichen Handel am Mittwoch um 25 Prozent. AppLovin hat in diesem Jahr einen absoluten Höhenflug hingelegt. Die Aktien kletterten im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 325 Prozent! Für das am 30. September beendete Quartal meldete AppLovin einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,25 US-Dollar, der über der Konsensschätzung von 1,23 US-Dollar lag. Der Umsatz belief sich auf 1,2 Miliarden US-Dollar, ein Anstieg von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was ebenfalls über der Schätzung von 1,13 Mrd. …