FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Qiagen ist eine vorbörslich nicht so auffällige Aktie am Donnerstag im Xetra-Handel zum größten Dax-Favoriten geworden. Die Titel des Labordienstleisters profitierten vom Quartalsbericht, der am Vorabend nach Börsenschluss vorgelegt wurde, mit einem Kurssprung um zuletzt sechs Prozent. Damit hängten sie Heidelberg Materials als Mitstreiter um die Dax-Spitzenposition ab. Der Qiagen-Kurs erreichte ein Hoch seit elf Wochen.

Gut an kam, dass sich das Management nunmehr für das Gesamtjahr noch mehr Gewinn ausrechnet als bisher. Der Labordienstleister habe dank des starken organischen Umsatzwachstums mit Diagnostiklösungen im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, zog UBS-Analyst Dan Leonard in einem ersten Kommentar ein Fazit. Laut Odysseas Manesiotis von der Berenberg Bank war es ein "sehr starker Quartalsbericht" mit einem "beeindruckenden Wachstum" mit dem Diagnosesystem Qiastat-X. Er wertet die aktuellen Zielsetzungen noch immer als konservativ./tih/stk