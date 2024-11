Spiegel bei Bern (ots) -Der 21. Award der Stiftung Artisana geht 2024 an die Riedogroup. Wie ein perfekt gestylter Haarschopf sticht das Coiffeur-Unternehmen im Bereich der Betrieblichen Gesundheit hervor und zeigt, auf welche Weise in der Welt von Schere, Farbe und Föhn innovative und zukunftsträchtige neue Wege gegangen werden können. Der mit CHF 10'000 dotierte Preis wurde am 6. November 2024 im Rahmen der Synergy, einem Anlass des Schweizerischen Gewerbeverbandes, im Berner Kursaal übergeben.Die Riedogroup, entstanden vor 20 Jahren aus dem Zusammenschluss der Traditionsbetriebe Riedo Coiffure und Aerni Bern, hat unter der Leitung von Marc und Jan Riedo eine Arbeitsumgebung geschaffen, die den Massstäben der neuen, veränderten Arbeitswelt entspricht. Mit rund 70 Mitarbeitenden ist das Unternehmen eine innovative Akteurin im Schweizer Coiffeurgewerbe. "Wir haben einen tollen Beruf, bei dem wir jeweils sofort ein sichtbares Ergebnis haben und die Arbeit am Ende des Tages immer abgeschlossen ist", erklärt Marc Riedo, Geschäftsleiter in der 3. Generation.Ein Schlüssel zum Erfolg der Riedogroup ist das Konzept,Unternehmer:in im Unternehmen sein'. Die Riedogroup bietet ihren Mitarbeitenden ein transparentes Umsatzbeteiligungsmodell und viel Eigenverantwortung. Jan Riedo, Geschäftsleiter in der 4. Generation, betont: "Bei uns sind alle ein bisschen selbständige Unternehmer:innen, denn der Anteil am Erwirtschafteten ist für jeden sicht- und steuerbar." Diese Philosophie fördert nicht nur die Motivation, sondern auch die Bindung der Mitarbeitenden an das Unternehmen.Die Riedogroup setzt zudem auf eine offene Feedbackkultur und einen starken Teamgeist. Dies zeigt sich beispielsweise im Umgang mit Kundenreklamationen, die als gemeinsame Aufgabe betrachtet werden. Luca Mosimann, Coiffeur bei Riedogroup, bestätigt: "Kundenreklamationen sind bei uns Team-Sache. Man steht nie alleine da." Diese Herangehensweise stärkt nicht nur den Zusammenhalt im Team, sondern führt auch zu einer höheren Kundenzufriedenheit.Ein besonderer Fokus des Unternehmens liegt auf der Aus- und Weiterbildung. Die Riedogroup hat innovative Schnupper-Workshops eingeführt und bietet Lernenden ein zusätzliches Curriculum. Lernende haben zudem die Möglichkeit, Erfahrungen in anderen Filialen zu sammeln oder ein Praktikum bei einem Coiffeur-Betrieb in Hamburg zu absolvieren. Auch ausgelernte Mitarbeitende erhalten regelmässig die Gelegenheit, sich fachlich oder in Bezug auf den Umgang mit Kundschaft oder Stressmanagement weiterzubilden.Mit dem Bestreben, den Bedürfnissen der Mitarbeitenden möglichst individuell gerecht zu werden, bietet die Riedogroup zudem flexible Arbeitszeitmodelle. Mitarbeitende können ihre Arbeitszeiten zwischen 7 und 19 Uhr weitgehend selbst organisieren, unterstützt durch ein fortschrittliches Reservations- und Planungstool. Diese Flexibilität trägt wesentlich zur Mitarbeiterzufriedenheit und zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bei.Ein Vorbild für alle BranchenDer Artisana Award 2024 würdigt die Riedogroup für den Fokus auf Mitarbeitendengesundheit und -zufriedenheit, gepaart mit zukunftsweisender Unternehmenskultur und grossem Engagement im Bereich Aus- und Weiterbildung. Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung von Innovation und Mitarbeitendenorientierung als Schlüssel zum Erfolg in der modernen Arbeitswelt. Sie zeigt, dass auch in traditionellen Handwerks- und Gewerbeberufen neue Wege gegangen werden können, die sowohl den Mitarbeitenden als auch dem Unternehmen zugutekommen.Das Porträt der Riedogroup (inkl. Kurzvideo (https://www.artisana.ch/de/blog/riedogroup-innovation-in-der-coiffeur-branche-207) ) als diesjährige Preisträgerin des Artisana Awards ist ab dem 7.11.2024 auf der Artisana Webseite aufgeschaltet.Pressekontakt:Dr. Désirée StockerGeschäftsführungStiftung Artisana+41 31 971 23 05desiree.stocker@artisana.chOriginal-Content von: Stiftung Artisana, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100059177/100925600