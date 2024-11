Düsseldorf (ots) -"Von kommenden Montag bis Donnerstag heißen wir wieder Fachpublikum aus allen Bereichen der internationalen Gesundheitswirtschaft zur MEDICA 2024 (https://www.medica.de) und COMPAMED 2024 (https://www.compamed.de) willkommen. Geboten wird eine enorme Vielfalt an Innovationen und spannenden Programmformaten mit vielen Highlights, Neuerungen und hochkarätigen Speakern", blickt Christian Grosser, Director Health & Medical Technologies, dem Messestart mit Vorfreude entgegen. Insgesamt werden vom 11. bis 14. November 5.800 Beteiligungen aus 72 Nationen alle Hallen des Messegeländes auslasten und mit ihren Neuheiten die Rolle beider Veranstaltungen unterstreichen als die weltweit einzigartigen Informations- und Geschäftsplattformen für die komplette Wertschöpfungskette medizintechnischer Systeme und Produkte - inklusive der Entwicklung und Fertigung.Eine wichtige Neuerung dieses Jahr wird markiert durch die thematisch angepasste Hallenzuordnung in den MEDICA-Erlebniswelten "Med Tech & Devices" und "Digital Health" mit einer neuen Location für den begleitenden Deutschen Krankenhaustag (https://www.medica.de/dkt1). Die Leitveranstaltung für das Topmanagement deutscher Kliniken fand bislang im Congress Center Düsseldorf statt und rückt nun mitten ins Messegeschehen, in die Halle 12. Zum Programmauftakt werden u. a. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (live zugeschaltet) und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zu den Delegierten sprechen und dabei insbesondere den Blick richten auf die Veränderungen der deutschen Kliniklandschaft als Ergebnis der sich ankündigenden Krankenhausreform. Um den Veranstaltungsbereich herum sind thematisch passend ausstellende Unternehmen mit Innovationen für Klinikausstattung und Operationssäle gruppiert.In der Erlebniswelt "Digital Health" in Halle 13 geht es ebenfalls politisch zu, etwa beim von der Techniker Krankenkasse ausgestalteten MEDICA ECON FORUM (https://www.medica.de/mef1) (Gesundheitspolitik und -ökonomie im Kontext der Healthcare-Digitalisierung) und es wird heißen Gesprächsstoff geben rund um alle aktuellen IT-Trends und Digitalinnovationen. Dafür stehen mit ihrem Programm das MEDICA HEALTH IT FORUM (https://www.medica.de/mhif1), das MEDICA INNOVATION FORUM (https://www.medica.de/mif1) (mit den beliebten Start-up-Pitches am Montag- und Dienstnachmittag) sowie die Sonderschau 'Hospital of the Future' (Innovationen zu den Themen "Digitale Infrastruktur im Krankenhaus" und "Datennutzung am Beispiel der Intensivmedizin"), die Wearable Technologies Show (körpernahe Hightechprodukte) und der MEDICA START-UP PARK (https://www.medica.de/msup1) als zentraler Anlaufpunkt für Networking mit der digitalgetriebenen Gründerszene."Women Leaders in Healthcare": So geht Erfolg!Das MEDICA INNOVATION FORUM rückt auch "Frauenpower" der fachlichen Extraklasse ins Rampenlicht der Bühne. "Together we thrive" ("Gemeinsam sind wir erfolgreich") lautet der Titel für die Paneldiskussion am Dienstagmittag. Im Healthcare-Business in verschiedenen Führungspositionen erfolgreich und damit ideale Diskutantinnen mit reichhaltigem Erfahrungsschatz - ob in Großunternehmen oder dem dynamischen Start-up-Bereich - sind zum Beispiel Hadas Bitran, Partner General Manager, Health AI (Microsoft Health and Live Sciences), Ayelén Fernández, Global Orthotics & Prosthetics Segment Manager (HP), Audrey A. Sherman, Division Scientist (Solventum/ vorm. 3M Healthcare) sowie auch Nina Wöss, Managing Partner (Female Founders).Alle "Hot Topics" des Jahres live auf der BühneZu den weiteren "Hot Topics" im Bühnenprogramm der begleitenden Foren und Konferenzen der MEDICA 2024 zählen aktuelle Anwendungsbeispiele von Künstlicher Intelligenz oder auch Robotik und unterstützender Systeme im medizinischen Alltag. Ein Fokus wird zudem auf der weiter zunehmenden Vernetzung in der Healthcare-Versorgung liegen. Hierbei geht es um Innovationen für den "Point-of-Care", also die (in den meisten Fällen ambulante) Diagnostik und Behandlung in unmittelbarer Patientennähe. Das schließt auch Telemedizin-Anwendungen mit ein, um ein optimales sektorübergreifendes Zusammenwirken aller am Behandlungsprozess Beteiligten zu gewährleisten. Ein Top-Thema der diesjährigen MEDICA wird zudem gesetzt durch den drängenden Fachkräftemangel. Davon sind nahezu alle in der Gesundheitswirtschaft tätigen Unternehmen betroffen und auf der Suche nach Lösungen. Diese werden zielgruppengerecht in den einzelnen Foren und Konferenzen diskutiert, u. a. zum Beispiel aus dem speziellen Blickwinkel der Labormedizin beim MEDICA LABMED FORUM (https://www.medica.de/mlf1) (in Halle 1).Viele Neuheiten in fünf ErlebnisweltenBei der MEDICA 2024 gibt es in fünf Erlebniswelten eine Vielzahl an Neuheiten für den ambulanten und klinischen Einsatz zu entdecken. Dazu zählen beispielsweise Roboteranwendungen zur Unterstützung bei hochkomplexen neurochirurgischen Eingriffen am Gehirn sowie bei orthopädischen Operationen (u. a. Hüftimplantationen) oder auch ein neuartiges und in die meisten Klinikbetten integrierbares Antriebssystem. Es funktioniert nach dem "E-Bike-Prinzip" und bietet Klinikpersonal spürbare Entlastung beim Patiententransport. Ebenfalls neu: Eine medizinisch zertifizierte Smartwatch zur einfachen Messung des Blutdrucks am Handgelenk. Die Erlebniswelten in der Fachmesse sind: Lab & Diagnostics (Labortechnik und Diagnostika), Med Tech & Devices (Medizintechnik und Elektromedizin), Disposables (Bedarfs- und Verbrauchsartikel), Physio Tech (Physiotherapie und Orthopädietechnik) sowie Digital Health (IT-Systeme und IT-Lösungen)."Pop-up"-Thema Automotive Health - wenn das Auto den Arzt ersetzt"Jeden Messebesuch zeichnet vor allem auch das spontan Entdeckte aus. Deshalb haben wir in diesem Jahr, quasi als 'Pop-up'-Neuheit, zusammen mit dem Innovationen Institut die Sonderfläche Automotive Health kreiert", kommt Christian Grosser auf ein Thema mit hoher Relevanz für viele Zielgruppen zu sprechen. Schon jetzt lassen sich zahlreiche Sensoren und Funktionen in Autos integrieren, die gesundes (und damit sicheres) Fahren ermöglichen. Der vielfach bereits verbaute Müdigkeitswarner ist nur ein Beispiel. Noch viel mehr Funktionalitäten sind möglich, um aus der Messung gesundheitsrelevanter Daten von Autofahrern Risiken für Notfälle und damit womöglich folgenschwere Unfälle abzuleiten. Auf der Sonderfläche in Halle 12 zeigt das Innovationen Institut seine ausgewiesene Kompetenz auf dem Gebiet anhand von ausgestellten Fahrzeugen wie dem VW ID.4, dem historischen Sportwagen Melkus und einem Rennsportsimulator. Wichtige Kunden des Instituts sind u. a. Audi, Mercedes, Porsche und Volkswagen.In den Hallen 8a und 8b wird ebenfalls spezielles Entwicklungsknowhow geboten. Denn hier präsentieren sich im Rahmen der COMPAMED 2024 750 Zulieferunternehmen in ebenfalls fünf Erlebniswelten: Manufacturing & Devices (u. a. Komponenten, Bauteile, Fertigungsverfahren), Services & Advice (z. B. Forschung, Entwicklung, Dienstleistungen), Materials (u. a. Kunststoffe, Glas, Keramik, Metalle, Verbundwerkstoffe, Klebstoffe, Verpackungen), Micro Tech (wie Mikrokomponenten, Mikrofluidik) sowie IT in Tech (Software-Entwicklung und Wartung für die Medizintechnik).Das COMPAMED HIGH-TECH FORUM (https://www.compamed.de/chf1) und das COMPAMED SUPPLIERS FORUM (https://www.compamed.de/csf1) spiegeln als fachliches Begleitprogramm mit ihrer Agenda die Top-Themen des Zulieferbereichs wie KI, Robotik und Automatisierung, Mikrotechnik-Entwicklungen oder Materialinnovationen.Updates, Insights & KI-basierter Buddy für erfolgreiche TeilnahmeNicht nur in den Messehallen gibt es Neues, näher beleuchtet. Der neue Videopodcast 'Trade Talk Today' der Messe Düsseldorf (abrufbar über die Startseite der Branchenportale MEDICA.de (https://www.medica.de) und COMPAMED.de (https://www.compamed.de)) wird auch zur MEDICA 2024 und COMPAMED 2024 messetäglich wichtige Updates zu Innovationen und Highlights der Veranstaltungen geben. "Macherinnen und Macher" gewähren Insights und ordnen die Branchentrends ein.Bereits vor dem Messestart hat der neue 'MEDICA KI-Buddy' seinen Dienst angetreten: Als virtueller Assistent für alle Messeteilnehmenden und Interessierten ist er bei der Planung eines besonders effektiven Messeaufenthaltes behilflich. Wer von seiner Unterstützung profitieren will, findet den KI-Buddy ebenfalls auf der Startseite des MEDICA-Onlineportals oder auch integriert in die MEDICA-App.Im Vorjahr zählten MEDICA und COMPAMED insgesamt 83.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus mehr als 160 Staaten.Alle Informationen zu den Veranstaltungen sind online abrufbar unter: https://www.medica.de / https://www.compamed.de.Direkt-Link zu dieser Meldung (inkl. Foto- und Text-Download): https://www.medica.de/pm08d_pk_2024.Termin-Hinweis! Am Sonntag, 10. November, ab 11 Uhr, findet der Medien- und Fotorundgang zu ausgewählten Ausstellerneuheiten der MEDICA 2024 statt.Eine Teilnahme ist nur für Vertreterinnen und Vertreter der Medien vorgesehen. Das MEDICA-Presseteam nimmt gern Anmeldungen entgegen und informiert über Inhalte/ Ablauf dieses Pressetermins.