Suss MicroTec meldete ein starkes 3. Quartal mit einem Umsatz von EUR 102,5 Mio., was einem Anstieg von 46 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Erwartungen übertrifft, angetrieben durch ein robustes Wachstum in beiden Geschäftsbereichen. Trotz eines leichten sequenziellen Rückgangs blieben die Bruttomargen besser als erwartet, was zu einer EBIT-Marge führte, die über der Jahresprognose von 14-16% lag. Allerdings war der Auftragseingang im dritten Quartal mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von 0,8 schwächer, da sich die Nachfrage aus China normalisierte und die Hersteller von High-Bandwidth-Memory (HBM) ihren Schwerpunkt eher auf den Produktionshochlauf als auf neue Aufträge verlegten. Die Analysten von mwb research gehen davon aus, dass sich die Auftragslage in den nächsten Quartalen verbessern wird, da die großen HBM-Hersteller ihre Investitionsausgaben im Jahr 2025 erhöhen werden, was die Wachstumserwartungen von mwb für das Geschäftsjahr 25 unterstützt. Angesichts der starken Performance und der Unterbewertung im Vergleich zur Konkurrenz bestätigen die Analysten ihr BUY-Rating und ein Kursziel von EUR 77,00. Das vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SUESS%20MicroTec%20SE





