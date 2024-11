Hamburg (ots) -- Ob Homeoffice oder im Unternehmen: offene Arbeitswelten und ein inspirierendes Arbeitsumfeld fördern die Produktivität und liegen im Trend- AW Architektur & Wohnen hat die 50 besten Büroeinrichtungshäuser des Landes ausgewählt- Umfangreiche redaktionelle Beilage "New Office" in der aktuellen Ausgabe des MagazinsZwei Jahre nach Pandemieende hat sich eine hybride Arbeitskultur in Deutschland etabliert: Repräsentativen Erhebungen zufolge ist es mindestens ein Homeoffice-Tag pro Woche, den Mitarbeitende hierzulande in Anspruch nehmen - oder nehmen dürfen. Diese Flexibilität erfordert eine angenehme und produktive Arbeitsatmosphäre sowohl im Büro als auch zu Hause. Unternehmen sind mehr denn je aufgefordert, ein Umfeld zu schaffen, in das die Belegschaft gern zurückkehrt und das buchstäblich offen für persönliche Begegnungen ist.Solche offenen Arbeitswelten verlangen durchdachte, möglichst flexible Möbelkonzepte und eine gute Akustik durch lärmabsorbierende Textilien und Bodenbeläge. Viele dieser Lösungen lassen sich auch auf das Homeoffice übertragen: Teppiche auf Parkett oder Fliesen schaffen optische Inseln, ergonomische Möbel sorgen für körperliches Wohlbefinden und fördern die Produktivität, genügend Stauraum sorgt für Überblick und Ordnung. Ein gemütlicher Platz für kurze Pausen rundet das inspirierende Umfeld ab. Passende Möbel und eine persönliche Beratung bieten Büroeinrichtungshäuser - wo Kundinnen und Kunden hier Exzellenz finden und welche die 50 besten Büroeinrichter in Deutschland sind, stellt das Magazin AW Architektur & Wohnen jetzt im Rahmen eines umfangreichen redaktionellen Specials in seiner neuen Ausgabe (#6/2024, ab 8. November im Handel) vor."Unsere Arbeitswelt und damit auch das Arbeitsumfeld hat sich in den letzten Jahren enorm verändert, das - zumindest teilweise - Arbeiten im Homeoffice ist weit verbreitet. Gleichzeitig werden Büros und Konferenzräume in Unternehmen immer mehr zu einladenden und flexiblen Kommunikationszonen mit Wohlfühlcharakter statt mit bloßer funktionaler Einrichtung. An vielen Beispielen spiegelte sich dieser Trend auch auf der diesjährigen Orgatec in Köln wider", so Karen Hartwig, Chefredakteurin der AW Architektur & Wohnen. "Mit unserer sorgfältig kuratierten Bestenliste der Büroeinrichter geben wir unseren Leserinnen und Lesern eine gute Orientierung bei der Office-Planung und unterstützen gleichzeitig unsere Partner im Handel. Die prämierten Einrichtungshäuser sind stolz auf ihre Auszeichnung und nutzen sie für ihre Kommunikation - jedes Jahr melden sich bei uns neue und möchten bei der Bewerbungskampagne berücksichtigt werden. Das freut uns sehr - spricht es doch für die Relevanz der AW Architektur & Wohnen-Auszeichnung."Zu den ausgezeichneten Büroeinrichtungshäusern gehören u.a.:Hamburg: gärtner Büro und Wohnen GmbHSachsen: Walther Büroorganisation und Einrichtung GmbH, OelsnitzBerlin: RaumhausNiedersachsen: Friedrich Wackerhagen GmbH & Co. KG, PattensenBremen: Popo Sitzmöbel und StehschränkeNordrhein-Westfalen: Molitors Haus für Einrichtungen, RatingenHessen: Schumm und Rösch Planen + Einrichten GmbH, WiesbadenBaden-Württemberg: Leik GmbH, StuttgartBayern: Büroloft, NürnbergWir senden Ihnen gern Titel-Cover AW Architektur & Wohnen (Ausgabe 6/2024) und Titel-Cover Special "New Office" (2024) zu.Einen Link zum Download des aktuellen Specials stellen wir auf Nachfrage und bei Nennung der Quelle "AW Architektur & Wohnen" gerne zur Verfügung.Über den Jahreszeiten VerlagWie kein anderes Medienhaus versteht es der Jahreszeiten Verlag, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.Pressekontakt:Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Paul-Dessau-Str. 3c, 22761 Hamburg,Fon 040/421011-12, E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13146/5903453