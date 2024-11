Linz (www.anleihencheck.de) - Für gewöhnlich tagt die Fed mittwochs, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Angesichts der US-Wahlen sei die Notenbanksitzung der Fed jedoch auf heute verschoben worden. Trotz der Ankündigung Trumps, sich in die amerikanische Geldpolitik einmischen und die Unabhängigkeit der Fed stürzen zu wollen, bleibe diese Terminverschiebung wohl zunächst die einzige Veränderung. Aus jetziger Sicht zumindest werde die Notenbank trotz des Sieges Trumps unabhängig bleiben und auch so agieren. ...

