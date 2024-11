...und zwar in Milliardenhöhe - 2,4 Mrd. $. Grund dafür: Schäden aus früheren Jahren im US-Haftpflichtgeschäft. Daher kappte man nun das Gewinnziel für das laufende Jahr. Statt 3,6 Mrd. $ dürfte der Überschuss nur die Marke von 3 Mrd. $ übersteigen. An der Börse kamen die Neuigkeiten allerdings gut an, kein Wunder, hat das Management sein Gewinnziel trotz der Milliardenbelastung nur um 600 Mio. $ Dollar gesenkt. Das deutet darauf hin, dass sich der Gewinn an sich besser entwickelt hat als gedacht.



