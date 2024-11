Berlin (ots) -Seit Jahrzehnten gehört die Sendung "Unser Sandmännchen" zum festen Abendritual und begeistert Kinder, Eltern und Großeltern. Am 22. November 2024 feiert der Sandmann seinen 65. Geburtstag. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) gratuliert der Kultfigur mit einem Kurzfilm-Special, neuen Rahmengeschichten, einer Zeitreise durch die Jahrzehnte und weiteren Programmhöhepunkten im Fernsehen, im Radio und in der ARD Mediathek.Kurzfilm-Special "Unser Sandmännchen - Die Reise zur Traumsandmühle"Ein besonderes Geburtstagsgeschenk für das Sandmännchen ist derzwanzigminütige Kurzfilm "Die Reise zur Traumsandmühle". Er erzählt davon, dass der Sandmann seinen magischen Traumsand verloren hat und dringend neuen aus der fliegenden Traumsandmühle holen muss. Auf der zauberhaften Reise dorthin begegnet er Kindern und Tieren im Wald und erlebt dabei einige Überraschungen. "Die Reise zur Traumsandmühle" ist der erste Sandmännchen-Kurzfilm seit über 30 Jahren. Gedreht wurde er in der aufwendigen Stop-Motion-Technik. Schauspieler Florian David Fitz leiht dem Erzähler seine Stimme.Premiere für historische Fahrzeuge von Sandmann-Erfinder Gerhard BehrendtErstmals kommen zwei historische Fahrzeuge - das verwandelbare "Multi-Mobil" und ein Dreirad - sowie eine Mühle zum Filmeinsatz. Sie stammen aus dem Nachlass des Sandmännchen-Erfinders Gerhard Behrendt (1929 - 2006), der sie im Jahr 2001 gebaut hat. Nach einer behutsamen Restaurierung haben sie nun im Kurzfilm ihren ersten Auftritt: als "Traumsandmühle", "Multi-Mobil" und "Traumsand-Dreirad".Das Kurzfilm-Special erlebt am 29. Oktober 2024 bei DOK Leipzig, dem Internationalen Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, in der Sektion Kids DOK seine Weltpremiere. Im Fernsehen ist es erstmals am 22. November 2024 in "Unser Sandmännchen" im rbb Fernsehen (17.40 Uhr), bei KiKA (18.40 Uhr) und im MDR-Fernsehen (18.40 Uhr) zu sehen.Acht neue Rahmengeschichten im JubiläumsjahrDer Sandmann-Geburtstag war auch Anlass, acht neue Folgen, die die Gute-Nacht-Geschichten umrahmen, zu produzieren. Vier der acht Abenteuer sind dabei auch Teil des Kurzfilms. In den Rahmengeschichten ist der Traumsandbringer wieder mit ganz verschiedenen Fahrzeugen an den unterschiedlichsten Orten unterwegs und besucht die Kinder. So verschönert das Sandmännchen als Fassaden-Maler die Außenwand einer Kita, bereist das Meer mit einem Walgleiter und befreit nebenbei das Wasser von Plastikmüll oder formt im Winter mit einer Vorrichtung an seinem Pistenrutscher einen Bären aus Schnee.Die neuen Folgen mit einer durchschnittlichen Länge von dreieinhalb Minuten werden in "Unser Sandmännchen" in loser Reihenfolge ausgestrahlt. Passend zum Beginn der Fußball-EM machte die Geschichte "Tor-Transporter" im Juni 2024 den Auftakt, fünf neue Folgen sind erstmals im Dezember 2024 zu sehen. Sie umrahmen die Gute-Nacht-Geschichten aus den beliebten Reihen wie "Jan & Henry", "Pittiplatsch" oder "Dr. Brumm".Produziert wurden der Kurzfilm und die neuen Rahmengeschichten von der Anderthalb Medienproduktion GmbH (Produzent: Matthias Bazyli) für den rbb (Redaktion: Nina Paysen) in Koproduktion mit der rbb media, dem MDR und dem NDR. Regie führte Stefan Schomerus, der auch die Drehbücher schrieb. Die Animation lag bei Tine Kluth und Stefan Schomerus, der Tor-Transporter wurde von Jan Gadermann und Tine Kluth animiert. Die Anderthalb Medienproduktion hat bereits 2022 unter der Regie von Stefan Schomerus und im Auftrag des rbb die Sandmännchen-Folge "Recycling-Fahrzeug" produziert, die im April 2023 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde."65 Jahre 'Unser Sandmännchen' - Eine Reise durch die Jahrzehnte"1959 streute das Sandmännchen zum ersten Mal seinen berühmten Traumsand - damals noch in schwarz-weiß. Und auch heute noch begleitet es mit seinen Gute-Nacht-Geschichten kleine Kinder ins Land der Träume. Wie sich das Sandmännchen und die Heldinnen und Helden seiner Geschichten in all den Jahren verändert haben, zeigt das rbb Fernsehen am 23. November 2024 um 17.05 Uhr in der knapp einstündigen Sondersendung "65 Jahre 'Unser Sandmännchen' - Eine Reise durch die Jahrzehnte".Der Sandmann-Geburtstag in der ARD MediathekIn der ARD Mediathek wird es einen Themenschwerpunkt zum Geburtstag von "Unser Sandmännchen" geben. Neben dem Kurzfilm-Special und der "Reise durch die Jahrzehnte" finden Sandmann-Begeisterte auch eine Auswahl an Gute-Nacht-Geschichten, in denen sich alles rund um das Thema Geburtstag dreht. Das gesamte Angebot steht am 22. November 2024 ab 18.00 Uhr in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.Sonderfilme bis Weihnachten im rbb FernsehenAuch nach dem Geburtstag wird das Sandmann-Jubiläum weiter gefeiert. Ab 24. November sendet das rbb Fernsehen an allen Wochenenden bis zum 22. Dezember 2024 ausgewählte Sonderfilme und Gute-Nacht-Geschichten mit einer Sonderlänge von durchschnittlich zwölf Minuten in "Unser Sandmännchen". Mit dabei sind die Filme "Rettung am Honigbach", "Wo wohnt der Sandmann?" oder "Der gestohlene Weihnachtsbaum" aus den 70er- und 80er-Jahren.Der Sandmann-Geburtstag im RadioDer rbb feiert das Jubiläum auch im Radio. In einer Spezial-Folge bereiten Hund Moppi und Katze MiWau eine ganz besondere Geburtstagsüberraschung für das Sandmännchen vor. Antenne Brandenburg sendet die Hörgeschichte am 21. November um 19.04 Uhr in "Unser Sandmännchen". Nachzuhören ist sie in der ARD Audiothek und in der Sandmann-App.Seine Fernsehpremiere hatte das Sandmännchen am 22. November 1959. Regisseur, Autor, Puppen- und Szenenbildner Gerhard Behrendt gestaltete die beliebte Fernsehfigur im Auftrag des Deutschen Fernsehfunks (DFF). "Unser Sandmännchen" ist die älteste Kinderfernsehsendung, die bis heute produziert wird.Das Erfolgsformat entsteht als Koproduktion von rbb, MDR und NDR unter der Federführung des rbb. Jeden Abend schauen rund eine Million kleine und größere Menschen den Traumsandbringer bei KiKA (täglich um 18.50 Uhr), im rbb Fernsehen (täglich um 17.53 Uhr), im MDR-Fernsehen (Mo - Sa um 18.54 Uhr, So um 18.52 Uhr - im Zweikanalton auch auf Sorbisch) sowie über die digitalen Plattformen wie die ARD Mediathek, bei YouTube, in der Sandmännchen App und in der KIKANiNCHEN-App.Weitere Informationen zur Geschichte des Sandmännchens, Zahlen und Fakten zur beliebten Kinderfernsehfigur und Details zum Kurzfilm, den historischen Fahrzeugen sowie ausführliche Folgeninhalte finden Sie im rbb-Presseportal (https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2024/11/unser-sandmaennchen-wird-65/).Im Video-Bereich des rbb-Presseportals steht für angemeldete Nutzerinnen und Nutzer das Video des Kurzfilms "Unser Sandmännchen - Die Reise zur Traumsandmühle" zur Ansicht bereit.Bei Interesse vermitteln wir Ihnen gerne ein Interview mit Nina Paysen (rbb-Redakteurin "Unser Sandmännchen"), Stefan Schomerus (Regisseur und Drehbuchautor des Kurzfilms "Die Reise zur Traumsandmühle" und neuer Rahmengeschichten) oder Anja Hagemeier (Leiterin der rbb-Abteilung Familie & Kinder). Bitte wenden Sie sich an rbb Presse & Information, Nicola zu Stolberg, programmpresse@rbb-online.de.Weitere Fotos und ein Geburtstagslogo sind honorarfrei unter www.ard-foto.de abrufbar.Pressekontakt:rbb Presse & InformationNicola zu Stolberg / Ulrike Herrprogrammpresse@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5903507