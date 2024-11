HTEC, ein Unternehmen für digitale End-to-End-Produktentwicklung und Ingenieurdienstleistungen mit Hauptsitz in San Mateo, gab heute die Übernahme von eesy-innovation bekannt, einem in München und Granada ansässigen Unternehmen, das auf Embedded-Hardware- und Software-Engineering spezialisiert ist. Die Akquisition unterstützt HTECs Strategie, seine Kompetenzen im Bereich Embedded- und IoT-Technologien sowie KI-Lösungen weiter auszubauen, um seinen Kunden zusätzlichen Mehrwert zu bieten und den Talenten beider Unternehmen neue Wachstumsmöglichkeiten zu eröffnen. Mit dieser Übernahme stärkt HTEC seine Präsenz in der Europäischen Union, insbesondere in der DACH-Region.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241107841285/de/

Photo: Darko Todorovic (VP of Engineering Delivery, HTEC), Katarina Uroševic (Chief of Staff, HTEC), Srdan Jovanovic (VP of People, HTEC), Cuc Huynh-Le (Head of Finance and HR, eesy-innovation), Günter Maximilian Hefner (Founder, eesy-innovation), Anja Majstorovic (Managing director, eesy-innovation) (Photo: Business Wire)

Seit seiner Gründung im Jahr 2008 in Belgrad zieht HTEC hochqualifizierte Fachkräfte an und fördert sie aktiv. Das wachstumsstarke Team verbindet Design-Thinking aus dem Silicon Valley mit erstklassigem Software-Engineering und unterstützt weltweit Kunden in der gesamten Entwicklung digitaler Produkte von der Strategie und Konzeption bis hin zu Design und anspruchsvollem Engineering.

Eesy-innovation, 2015 in München gegründet, arbeitet mit führenden Innovatoren wie Infineon Technologies zusammen und genießt einen ausgezeichneten Ruf für die Entwicklung skalierbarer und maßgeschneiderter IoT-Lösungen zur Effizienzsteigerung von Unternehmen. Vom Konzept-Engineering über Embedded-Hardware- und Software-Entwicklung bis hin zur Integration mit Cloud-Diensten und Dashboards setzt eesy innovative Ideen um und nutzt KI-Algorithmen, die den gesamten Lebenszyklus der IoT-Lösungen abdecken.

"Ich freue mich sehr, das Team von eesy-innovation bei HTEC willkommen zu heißen. Diese Partnerschaft ist ein entscheidender Bestandteil unserer Expansions- und Investitionsstrategie. Gemeinsam mit namhaften Chip-Herstellern wie AMD möchten wir eingebettete Systeme und KI-Lösungen für unsere Unternehmenskunden weiterentwickeln. Der Zusammenschluss mit eesy-innovation stärkt unsere Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die Innovation und KI-Anwendungen in verschiedenen Szenarien fördern, und eröffnet uns zugleich den Zugang zu neuen Märkten. Als vereintes Team sind wir entschlossen, erstklassigen Fachkräften weltweit attraktive Wachstumschancen zu bieten und unsere Kunden mit modernsten Technologien auszustatten, damit sie in einem dynamischen Umfeld schnell und flexibel innovieren können. Ich freue mich, eesy-innovation als festen Bestandteil des HTEC-Teams begrüßen zu dürfen", erklärte Darko Todorovic, VP of Engineering at HTEC.

Der Erfolg beider Unternehmen basiert darauf, dass sie erstklassige Fachkräfte gewinnen und Kunden von innovativen Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen erstklassigen Service bieten.

"Für unser Team bei eesy-innovation bedeutet diese Integration spannende neue Wachstums- und Karrieremöglichkeiten. Es bietet uns die Chance, mit Talenten aus über 20 Entwicklungszentren zusammenzuarbeiten und an technisch herausfordernden Projekten in verschiedenen Regionen und Branchen mitzuwirken.", Gründer und Geschäftsführer, Günter Maximilian Hefner von eesy-innovation.

Durch die Zusammenführung ihrer einzigartigen Stärken werden HTEC und eesy-innovation gemeinsam transformative Technologien für weltweit führende High-Tech-Unternehmen, aufstrebende Start-ups und globale Unternehmen vorantreiben.

Über HTEC

HTEC Group Inc. ist ein globales Unternehmen für Produktentwicklung und digitale Ingenieurdienstleistungen, das die technologische Weiterentwicklung der weltweit einflussreichsten Organisationen unterstützt von disruptiven Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen. HTEC kombiniert erstklassige Ingenieurkompetenz mit bemerkenswerter Kreativität und ermöglicht seinen Kunden, innovative Technologien sowie neue digitale Produkte und Plattformen für verschiedene Branchen zu entwickeln und zu gestalten.

Über eesy-innovation

Eesy-innovation, mit Standorten in München und Granada, Spanien, bietet ganzheitliche Services an, welche die Leistungsfähigkeit von Unternehmen jeglicher Größe steigern. Die Firma gewährleistet eine zuverlässige Qualität, indem sie innovative Konzepte in individuell angepasste IoT-Lösungen umsetzt und dabei einen kooperativen Ansatz verfolgt. Das Fachwissen des Unternehmens erstreckt sich auf die Bereiche Forschung, Entwicklung, Integration und Ausführung und unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihrer Visionen. Durch die Förderung der Zusammenarbeit zwischen ihren Teams gewährleisten sie optimale Qualität und schnelle Lösungen, die den Kunden helfen, ihre wichtigsten Ziele zu erreichen. Das Angebot umfasst End-to-End-Lösungen für die gesamte Sensordatenerfassung, Standardisierung, Analyse und Echtzeit-Datenvisualisierung, alles im Rahmen unserer 360° Smart Solution Initiative. Vom Konzept-Engineering bis zur Embedded-Hardware- und Software-Entwicklung bieten sie eine nahtlose Integration mit Cloud-Diensten und Dashboards sowie die Anwendung von KI-Algorithmen, die den gesamten Lebenszyklus von IoT-Lösungen abdecken.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241107841285/de/

Contacts:

HTEC Media Relations: media@htecgroup.com