XRP Kurs erreicht 0,55 US-Dollar - wie sieht die Ripple Prognose für die nächsten Wochen aus?

Donald Trump - der sich selbst mehrfach als "Krypto Präsident" bezeichnet hatte - hat die Wahl zum US-Präsidenten gewonnen. Der Krypto-Markt reagiert entsprechend positiv und auch XRP konnte in den letzten Tagen ordentlich zulegen und zwischenzeitlich eine Marke von 0,57 US-Dollar erreichen, bevor der Kurs in den heutigen Morgenstunden auf ein Niveau von 0,55 US-Dollar fiel.

Viele Krypto-Anleger gehen davon aus, dass dies jedoch nur der Anfang eines Bullenmarktes ist, der die Kryptowährung von Ripple Labs auf ein neues Allzeithoch - und darüber hinaus - katapultieren könnte. Wir wagen eine XRP Prognose auf die kurzfristige Zukunft des Tokens.

Übersteigt XRP jetzt die Marke von 1 US-Dollar?

Im Jahr 2024 hatte es XRP schwer, denn es gab kaum Bewegungen am Kurs und ein Blick auf den Chart der letzten 365 Tage verrät, dass die Ripple-Währung derzeit sogar mit 19,66 Prozent im Minus liegt. Dies könnte sich jetzt allerdings ändern, denn zumindest kurzfristig betrachtet scheinen die Zeichen der Zeit (und die technischen Chart-Indikatoren) äußerst bullish zu sein.

Ein Blick auf den Relative Strength Index (RSI) verrät zum Beispiel, dass dieser aktuell bei 50 liegt und damit einen neutralen Wert einnimmt. Erst heute Nacht konnte er allerdings einen Wert von über 85 erreichen - nachdem dies auch gestern Nacht und in der Nacht zuvor verzeichnet wurde. Dies deutet darauf hin, dass vor allem die US-amerikanischen Anleger ein großes Interesse an der Kryptowährung von Ripple haben - und den Preis damit langfristig pushen könnten.

Der Ripple (XRP) Kursverlauf der letzten 5 Tage (Quelle: TradingView)

Auch die MACD-Linie (Moving Average Convergence Divergence) unterstützt die These, dass vor allem die US-Anleger den XRP Kurs anschieben, denn auch hier lässt sich ein regelmäßiger bullisher Anstieg in den letzten Tagen verzeichnen (siehe Bild oben). Das Muster - bullisher Anstieg führt zur Preiserhöhung, bevor ein neutraler Wert erreicht wird, der erneut in den bullishen Bereich übergeht - könnte sich auch in den kommenden Tagen wiederholen und dann sogar einen XRP-Wert von bis zu 0,94 US-Dollar mit sich bringen. Steigen noch weiterer Investoren ein, ist sogar ein XRP Preis von über 1 US-Dollar möglich.

Dabei profitiert XRP aktuell vor allem von der großen Community, die hinter dem Projekt steht. Viele Krypto-Projekte, die derzeit starke Zuflüsse erhalten, können sich dabei auf ihre eigene Gemeinschaft verlassen. Auch Flockerz ($FLOCK) gehört in diese Kategorie, denn "The Flock" - die offizielle Bezeichnung für die Flockerz-Community - pusht das Presale-Projekt derzeit auf neue Höhen.

Flockerz explodiert auf 1,3 Millionen US-Dollar: Presale-Erfolg absehbar?

Das Konzept von Flockerz ist schnell erklärt: Ein Meme-Coin trifft auf ein modernes DAO-System (Decentralized Autonomous Organization), das die eigene Community in den Vordergrund hebt. Schließlich wurde hierfür ein spezieller Vote-to-Earn-Algorithmus (VTE) geschaffen, der jedes Mitglied von "The Flock" dafür belohnt, dass es an den vielen verschiedenen Abstimmungen teilnimmt. Das soll die Dezentralisierung des Projekts fördern und gleichzeitig die vielen Entscheidungen zum Marketing, der Entwicklung, der Expansion oder der Implementierung neuer Features auf die Community übertragen.

Ausgezahlt werden die VTE-Belohnungen dabei immer in Form des nativen $FLOCK-Tokens, von dem insgesamt 12,6 Milliarden Coins auf den Markt kommen sollen.

Für das VTE-System wurden hierfür extra 25 Prozent aller $FLOCK-Token reserviert, weitere 25 Prozent sind für das Staking-Programm eingeplant. Dieses ist bereits im laufenden Presale aktiv und bietet aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 1.304 Prozent. Auch deshalb dürften bereits viele Investoren dabei sein, denn mittlerweile sind über 1,3 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt worden.

Ebenfalls interessant: Obwohl es sich bei dem Flockerz Coin um einen ERC-20-Token handelt, kann $FLOCK nicht nur mit ETH, sondern auch mit USDT und BNB erworben werden. Zudem ist es sogar möglich, einfach eine Krypto-Wallet über die offizielle Webseite zu verbinden und dann mit Fiat-Währungen durch eine Kreditkarte zu investieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.