FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Compugroup Medical haben am Donnerstag von den Quartalszahlen des auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieters Auftrieb erhalten. Am Vormittag stieg der Kurs die Papiere auf den höchsten Stand seit Anfang September. Sie standen zuletzt mit einem Plus von mehr als 10 Prozent auf 15,44 Euro an der Spitze des SDax . Mit einem Jahresverlust von immer noch fast 60 Prozent gehören die Titel jedoch weiterhin zu den schwächsten Werten im Kleinwerte-Index.

Compugroup verbuchte im dritten Quartal vor allem wegen erhöhter Investitionen einen Ergebnisrückgang von 12 Prozent, der jedoch weniger deutlich als von Experten befürchtet ausfiel. Der Umsatz sank um ein Prozent. Vor allem im Kliniksegment gingen die Geschäfte zurück. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss betrug mit 8,6 Millionen Euro nur noch etwas mehr als halb so viel wie ein Jahr zuvor. Die im Juli reduzierten Jahresziele wurden bestätigt.

"Keine schlechten Nachrichten sind gute Nachrichten", titelte Baader-Analyst Knut Woller mit Blick auf das Zahlenwerk des Unternehmens. Der Umsatz sei wie erwartet ausgefallen, während der Gewinn je Aktie die Konsensschätzung um 6 Prozent übertroffen habe.

Sein Kollege Fabian Piasta vom Analysehaus Jefferies sprach von erwartungsgemäßen Ergebnissen, sieht aber noch keine Anzeichen für eine schnelle Erholung der Geschäfte./edh/men/mis