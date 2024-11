München (ots) -Mit "Berlin Calling" geht heute eine neue Folge der erfolgreichen "road.stories by BMW Bank Drivers Club" an den Start. Autor Wladimir Kaminer und das DJ-Duo NXN sind hier in einer kreativen Jam-Session zu erleben. Mit dem multimedialen Storytelling-Format bewegen sich die BMW Bank Drivers Club Champs Wladimir Kaminer und Andreas Schweiger zu Menschen, Ereignissen und Orten. Ziel ist es, das Lebensgefühl von BMW authentisch zu vermitteln: Die Freude am Fahren, verbunden mit der Faszination, selbstbestimmt in der Welt unterwegs zu sein. Das Auto wird dabei zum Symbol für Autonomie und Freiheit.Kaminer und Schweiger bieten der Community des BMW Bank Drivers Club exklusive Einblicke in die erlebnisreiche Welt von BMW. Unterwegs im BMW treffen die Protagonisten auf interessante Persönlichkeiten aus Motorsport und Lifestyle, Kunst, Kultur und Kulinarik. Das Fahrzeug wird dabei nicht nur als Fortbewegungsmittel gezeigt, sondern auch als Rückzugsort, an dem das Erlebte reflektiert wird.In der ersten Folge trifft Bestsellerautor und BMW Bank Drivers Club Champ Wladimir Kaminer bei der Weltpremiere des 20. BMW Art Cars im Pariser Centre Pompidou die Künstlerin Julie Mehretu. Anschließend begibt er sich auf einen Roadtrip durch die französische Hauptstadt und erzählt dabei von seinen Erlebnissen. Die Geschichte lebt von Kaminers Neugier und seiner Begeisterung für die Marke BMW. In der zweiten Folge macht sich Spitzenkoch Andreas Schweiger mit seinem BMW X5 auf zu einer Offroad-Tour mit Outdoor-Cooking am Lagerfeuer. Die Freude am Kochen trifft hier auf Abenteuer- und Erlebnislust. In Folge drei besucht Andreas Schweiger seine nachhaltig produzierenden Lieferanten und gewährt exklusive Einblicke hinter die Kulissen.Weitere vier Folgen werden bis Ende des Jahres über die Kanäle des BMW Bank Drivers Club veröffentlicht. Alle Themen greifen dabei immer die zentralen Markenwerte von BMW auf - sie sind geprägt von Authentizität. Zusätzlich bieten die Inhalte im Kontext dieses modern-narrativen Storytelling-Formats einen ganzheitlichen Blick auf die Welt von BMW.Das Format wird in Zusammenarbeit mit ramp.space produziert und multimedial ausgespielt. Das moderne Mediahouse ist für seine contentbasierte strategische Markenkommunikation bekannt und bietet sich somit als ein idealer Kreativpartner an. Die vielfach ausgezeichneten Medienmarken von ramp.space stehen seit mehr als 15 Jahren für ein Premium- und Luxusverständnis, das Themen und Inhalte multimedial und zielgruppenrelevant in Markenwelten übersetzt.Der BMW Bank Drivers Club bietet seit jeher Zugang zu besonderen Veranstaltungen und exklusiven Vorteilen. Mit dem Storytelling-Format road.stories erweitert die BMW Bank diesen Ansatz konsequent auf alle multimedialen Kanäle, um so den Mitgliedern noch mehr exklusive Vorteile zu bieten.Zu den Protagonisten:Wladimir Kaminer, 1967 in Moskau geboren, avancierte mit seiner Erzählsammlung "Russendisko" sowie zahlreichen weiteren Bestsellern zu einem der beliebtesten und gefragtesten Autoren Deutschlands. Als etablierter BMW Bank Drivers Club Champ, Podcast-Host und ramp-Kolumnist ist er bereits bestens in der erweiterten Autokulturwelt unterwegs. Er gilt als grandioser Erzähler von Geschichten, die das Leben schreibt. Kaminer blickt dabei stets mit viel Fantasie, großartigem Humor und einem Augenzwinkern auf das Leben. So gelingt es ihm spielend, auch hintergründige Themen unterhaltsam wie informativ, schlagfertig, und immer wieder erfrischend neu zu vermitteln. Seine zahlreichen Lesungen sind regelmäßig ausverkauft und gelten als Kult.Andreas Schweiger, 1976 in Karlsruhe geboren, wusste bereits als kleiner Junge, dass er Koch werden will. Im Beruf angekommen, legte er schließlich eine steile Karriere als Fernseh- und Sternekoch hin, bevor er mit seiner Frau Franziska seine Kochschule gründete. Neben seiner Leidenschaft für Kulinarik ist der BMW Bank Drivers Club Champ auch ein begeisterter BMW Motorradfahrer. Sein Lebensmotto besteht darin, Augenblicke mit allen Sinnen zu erleben, sei es bei einem gemütlichen Abend oder während eines Roadtrips im klassischen Fahrzeug oder auf dem Motorrad.Pressekontakt:Medienkontakt.BMW Bank GmbHChristoph GüttnerE-Mail: christoph.guettner@bmw.deTelefon: +49-89-3184-1703Original-Content von: BMW Bank GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173371/5903532