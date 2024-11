Nürnberg (ots) -NORMA öffnete auch in diesem Jahr ihre Zentrale für die besten Auszubildenden: Am 6. November 2024 reisten 20 Absolventinnen und Absolventen aus ganz Deutschland und Österreich nach Fürth, um hinter die Kulissen des erfolgreichen Lebensmittel-Discounters zu blicken. Die Nachwuchstalente, die ihre Ausbildung besonders gut abgeschlossen haben, erhielten Gelegenheit, Fragen an die Unternehmensleitung zu stellen und mehr über die vielfältigen Karriereperspektiven bei NORMA zu erfahren.Offenes Feedback auf AugenhöheDer Azubi-Tag ist ein fester Termin im Kalender des fränkischen Discounters und fand in diesem Jahr bereits zum 15. Mal statt. Im Zentrum der Veranstaltung steht der Dialog zwischen Nachwuchstalenten und Geschäftsführung. Durch das Feedback der Azubis erhält die Unternehmensleitung wertvolle Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Die Nachwuchstalente haben außerdem die Möglichkeit, neue Impulse zur Weiterentwicklung der Ausbildung zu setzen und ihre Fragen zu stellen. Diese Gespräche auf Augenhöhe tragen zum gegenseitigen Verständnis bei und sind zentraler Bestandteil der Nachwuchsstrategie von NORMA, bei der Engagement und Leistung besonders gewürdigt werden.Mit NORMA gut vorbereitet ins Berufsleben startenDie Ausbildung junger Menschen genießt beim fränkischen Discounter höchste Priorität. Wohl auch deshalb starteten alleine in diesem Jahr mehr als 930 junge Menschen ihre Ausbildung bei NORMA - und damit so viele wie noch nie. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ab dem ersten Tag in die Arbeitsabläufe eingebunden, um praktisches Wissen für das spätere Berufsleben zu sammeln. Dabei spielt der Schulabschluss keine Rolle: NORMA bietet Ausbildungsplätze für Schulabsolventinnen und -absolventen mit Haupt- und Realschulabschluss sowie Abitur. Mit Möglichkeiten von der zweijährigen Ausbildung als Verkäufer/in über das Abiturientenprogramm bis hin zum dualen Studium wird Nachwuchskräften ein breites Spektrum geboten. Die hohe Ausbildungsqualität, kombiniert mit einer überdurchschnittlichen Vergütung und attraktiven Aufstiegschancen, macht NORMA zu einem idealen Partner für den Karrierestart.Weitere Informationen zu den Ausbildungsprogrammen und den vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei NORMA finden Sie unter https://karriere.norma-online.de/de/karriere/.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5903552