Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Donald Trump hat die US-Präsidentschaftswahl gewonnen und startet in seine zweite Amtszeit, so Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS Asset Management (UBS-AM).Die Republikanische Partei habe sich zudem die Mehrheit im Senat gesichert. Das Rennen um das Repräsentantenhaus sei noch offen, jedoch wachse die Wahrscheinlichkeit eines 'Red Sweeps', bei dem die Republikaner beide Kammern des Kongresses kontrollieren würden. Sollte der nach aktuellem Stand der Auszählungen eher unwahrscheinliche Fall eintreten und das Repräsentantenhaus an die Demokraten gehen, könnte dies Trumps Handlungsspielraum für eine expansive Fiskalpolitik einschränken. ...

