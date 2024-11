Linz (www.anleihencheck.de) - Neben der Fed tagt heute ebenfalls die Bank of England (BoE) hinsichtlich ihrer weiteren Geldpolitik, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es werde erwartet, dass heute nach dem Auftakt im August eine zweite Leitzinssenkung folgen werde. Der Markt gehe bei dieser Sitzung von einer Senkung des Leitzinses auf 4,75% aus, demnach eine Reduktion um 25 Basispunkte. Es gebe gute Argumente, die für diese Zinssenkung sprächen, da die Inflation nach einem Ausreißer im September wieder nach unten überrascht habe und die Prognosen der Notenbank unterschreite. (07.11.2024/alc/a/a) ...

