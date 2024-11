München (ots) -McDonald's bringt das beliebte MONOPOLY-Gewinnspiel zurück und hebt dieses Jahr mit Jens "Knossi" Knossala einen echten Entertainer auf die Show-Bühne.Ab sofort gibt es wieder zahlreiche Preise zu gewinnen, denn MONOPOLY bei McDonald's ist zurück. Unter dem diesjährigen Motto "Die große Preisshow" können sich Gäste bis zum 01. Januar 2025 über eine Vielzahl an Preisen und Angeboten freuen. Das beliebte MONOPOLY-Gewinnspiel wird damit zur längsten Preisshow in Deutschland. Und für diese Show braucht es einen richtigen Entertainer: Knossi!Für MONOPOLY tauscht der bekannte Moderator und Creator die digitale Bühne auf Plattformen wie YouTube und Twitch gegen die Show-Arena und setzt den MONOPOLY-Hype bei McDonald's fort. Knossi tritt in die Fußstapfen von deutschen Celebrities wie Shirin David und Slavik Junge, die in den letzten Jahren das Gesicht der beliebten Aktion waren und jeweils auf ihre ganz eigene Art und Weise das Gewinnspiel geprägt haben."Ich bin McDonald's-Fan, seit ich als kleiner Junge dort öfters meinen Geburtstag gefeiert habe. McDonald's war für mich immer mit Kindheitserinnerungen verbunden und ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann einmal Werbung für eine meiner Lieblingsmarken machen darf. ", so Knossi über seine Rolle als diesjähriges Testimonial für das MONOPOLY-Gewinnspiel. "Das ist für mich eines der größten Events meiner Karriere."Das unterstreicht auch Tomasz Debowski, Marketingvorstand von McDonald's Deutschland: "Genau wie für unsere Gäste ist das MONOPOLY-Gewinnspiel auch für uns als Marke jedes Jahr aufs Neue ein absolutes Highlight. Dieses Jahr bieten wir mit Knossi einem geborenen Entertainer eine Bühne, um schon in der Vorweihnachtszeit unsere Gäste mit kleinen und großen Geschenken glücklich zu machen."Kern des Gewinnspiels ist natürlich wieder das beliebte Abziehen und Sammeln von Stickern, die an verschiedenen Aktionsprodukten wie beispielsweise McCrispy, Big Tasty Bacon, dem McPlant Burger, großer Pommes, großen Softgetränken, McFlurry und vielem mehr angebracht sind. Das eigentliche Spiel wird dabei wieder ausschließlich digital in der MyMcDonald's App stattfinden. Das heißt, das Scannen oder die Eingabe der Codes, das Sammeln von Straßen und Bahnhöfen sowie der Sofortgewinne findet im jeweiligen Account statt. Die leckeren Gewinn-Coupons können dann ganz einfach beim nächsten Besuch eingelöst werden. Neben Food-Sofortgewinnen gibt es dieses Jahr mehrere Reisen, einen Camper, ein Traumhaus und minütlich bis zu 100.000EUR über die Jackpot-Tickets zu gewinnen.Die 360 Grad Kampagne umfasst dieses Jahr einen TVC, Online-Ads, Funk-Spots, sowie diverse Aktivierungen auf Social Media. Zum Höhepunkt der Kampagne soll es einen von Knossi persönlich moderierten Twitch-Live-Stream vor Publikum geben. Eine echte Premiere, denn mit dem Twitch-Event "Die große Preisshow" wird das MONOPOLY-Gewinnspiel erstmalig als Live-Format inszeniert. Verantwortlich für die Kampagne ist Scholz&Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland. Der TVC wurde produziert von SOUP Film unter Regie von Joffrey Jans.Link zum TVC: https://youtu.be/NgaPgIcBIWMMehr Informationen zu MONOPOLY bei McDonald's Deutschland finden Sie unter: https://monopoly.mcdonalds.dePressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/5903591