Die Aktie des Siliziumkarbid-Halbleiter-Spezialisten steht vor einem grauenhaften Handelstag. Schon in der US-Vorbörse verlieren die Anteile 25 Prozent an Wert.Einerseits robuste und auch mechanischen Belastungen standhaltende, andererseits aber gleichzeitig besonders leitfähige Halbleiter sind gefragt, vor allem in der Automobilbranche sowie der Industrie. Eine Lösung hierfür sind Mikrochips aus Siliziumkarbid. Vor allem in den vergangenen Jahren war hier ein starkes Nachfragewachstum zu verzeichnen. Von diesem konnte der Branchenspezialist Wolfspeed allerdings erneut nicht profitieren. Obwohl die Aktie in diesem Jahr bereits fast 70 Prozent an Wert verloren hat, dürfte sie nach den am …