Köln (ots) -Der diesjährige Jugendmedientag der ARD am 13. November steht im Zeichen von Nachrichten für Schüler:innen ab der 8. Jahrgangsstufe. Auch der WDR beteiligt sich mit einem vielfältigen Angebot.Der TikTok-Kanal "nicetoknow" aus dem Newsroom gibt an einer Schule in Bergheim einen Workshop zum Thema "Alles was man (über News) auf TikTok wissen muss". Das Angebot richtet sich an 14- bis 16-Jährige und soll sie mit für sie relevanten News und Fakten erreichen. Die Medienkompetenz der Schüler:innen soll gefördert werden und ein enger Austausch zum Umgang mit sozialen Medien erlernt werden.Mit durchschnittlich über 900.000 Views pro Video ist "nicetoknow" das derzeit erfolgreichste journalistische Tiktok-Format eines Medienunternehmens in Deutschland. Dabei agieren die Jugendlichen nicht als reine Konsumenten, sondern sind gefordert, das Format mit zu entwickeln. Das Team geht in den regelmäßigen Austausch mit der Zielgruppe, veranstaltet Workshops in Schulen und lädt zu Tagespraktika in die Redaktion ein.Hinter die Kulissen des Weltspiegels blickenDer WDR ist auch mit zahlreichen weiteren Angeboten beim Jugendmedientag vertreten. In Köln können Schüler:innen in der Medienwerkstatt WDR Studio Zwei oder bei 1LIVE einen Blick hinter die Kulissen werfen.In einem exklusiven Livestream können Klassen von weiterführenden Schulen mit den Journalist:innen des Weltspiegel ins Gespräch kommen. Die ARD-Korrespondent:innen - unter anderem aus dem ARD-Studio Kairo - beantworten die Fragen der Jugendlichen. Des Weiteren bietet der Weltspiegel zwei weitere Livestreams, am 17.12. und 21.01.25, an. Weitere Infos und Anmeldung zum Livestream per Mail an weltspiegel@wdr.de.Weitere Informationen zum ARD Jugendmedientag und den Weltspiegel-Livestreamshttps://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/medienundschule/ard-jugendmedientag-wdr-2024-100.htmlhttps://www.ard.de/jugendmedientag/https://www1.wdr.de/nachrichten/junge-formate/nice-to-know-newsroom-tiktok-100.htmlWeltspiegel Live-Stream: Schülerinnen und Schüler fragen die ARD-Auslandskorrespondenten/innen (https://www.ard.de/die-ard/presse-und-kontakt/dialog/weltspiegel/Weltspiegel-Live-Stream-Schueler-fragen-ARD-Auslandskorrespondenten-100/)