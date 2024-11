München (ots) -Basierend auf dem gleichnamigen Beststeller von Robert Harris hat der Oscar®-nominierte Regisseur Edward Berger einen bildgewaltigen Thriller inszeniert, der gestern Abend Deutschlandpremiere in Berlin feierte. Edward Berger, der Oscar®-prämierte Komponist Volker Bertelmann, die Oscar®-nominierte Kostümbildnerin Lisy Christl sowie Darsteller Thomas Loibl präsentierten KONKLAVE im voll besetzten Delphi Filmpalast. Die von Edward Berger atmosphärisch dicht inszenierte, spannungsgeladene Papstwahl begeisterte das Premierenpublikum, darunter zahlreiche prominente Gäste wie Lea van Acken, Bibiana Beglau, Marie Burchard, Ilker Çatak, Katja Eichinger, Inka Friedrich, Klaas Heufer-Umlauf, Florence Kasumba, Clemens Schick, Albrecht Schuch, Marie Lou-Sellem und Daniel Zillmann.Zum Film: Der Papst ist unerwartet verstorben. Kardinal Lawrence (Ralph Fiennes) ist mit der schwierigen Aufgabe betraut, die Wahl des neuen Papstes zu leiten. Mächtige Kardinäle aus aller Welt reisen für das Konklave nach Rom. Als sich die Türen zur Sixtinischen Kapelle schließen, entbrennt ein Spiel um Macht. Kardinal Lawrence findet sich im Zentrum von Intrigen und Korruption wieder und kommt einem Geheimnis auf die Spur, das die Grundfeste seines Glaubens erschüttern könnte. All das, während Millionen von Menschen darauf warten, dass weißer Rauch dem Schornstein der Kapelle entsteigt...Das herausragende Ensemble wird vom Oscar®-nominierten britischen Schauspielstar Ralph Fiennes ("Grand Budapest Hotel", "Schindlers Liste", "Der englische Patient") angeführt, der in der Hauptrolle des Kardinal Lawrence brilliert. In weiteren Rollen sind u.a. der Oscar®-nominierte Stanley Tucci ("In meinem Himmel", "Die Tribute von Panem"), John Lithgow ("The Crown", "Killers of the Flower Moon") und Isabella Rossellini ("Blue Velvet", "La Chimera") zu sehen.Pressekontakt:Print/Radio/TV:Just PublicityAnja Oster, Linda Heckel und Theresa EichfelderTelefon: 030 / 26 39 59 59 0E-Mail: team@just-publicity.comOnline-PR:Just Publicity OnlineNina SchattkowskyTel.: 030 / 12 08 74 85 0E-Mail: info@just-publicity-online.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5903619