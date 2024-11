EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Research Update/Sonstiges

artec technologies AG präsentiert am 13.11.2024 auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz und berichtet über Interesse von Sicherheitsbehörden



07.11.2024 / 12:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





artec technologies AG präsentiert am 13.11.2024 auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz und berichtet über Interesse von Sicherheitsbehörden Neben gewonnener Ausschreibung einer deutschen Sicherheitsbehörde sind weitere Angebote ausstehend

Präsentation auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz (MKK) am 13.11.2024 von 12:35 bis 13:10 Uhr

SMC Research gibt Kaufempfehlung für die artec-Aktie mit einem Kursziel von 3,10 EUR Diepholz, 07. November 2024 - Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589), Spezialist für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von audiovisuellen Daten aus offenen Informationsquellen (OSINT), verzeichnet eine rege Nachfrage nach ihren Lösungen für Sicherheitsbehörden. Neben der in dieser Woche gewonnenen Ausschreibung für die Lieferung des MULTIEYE BOS Managers an eine deutsche Sicherheitsbehörde sind weitere Angebote ausstehend. Der MULTIEYE BOS Manager ist eine von artec entwickelte, cloudbasierte Videomanagement-Plattform für Lagezentren, zur mobilen Observierung und Einsatzdokumentation, speziell konzipiert für behördliche Einsatzkräfte. Über die aktuelle Entwicklung wird der artec-Vorstand am 13. November 2024 auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz (MKK) von 12:35 bis 13:10 Uhr berichten. Vor und nach der Präsentation steht der Vorstand für Gespräche zur Verfügung. SMC Research hat in seinem neuesten Update die Kaufempfehlung ("Speculative Buy") für die artec-Aktie bestätigt und ein Kursziel von 3,10 EUR festgelegt. Derzeit notiert die artec-Aktie bei 1,80 EUR. Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. >> www.artec.de

>> www.xentaurix.com Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516



07.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com