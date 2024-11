Köln (ots) -Der Lebensversicherer Canada Life hat seine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) erneut aktualisiert. Neukunden kommen nun noch besser weg, wenn sie zum Beispiel in Teilzeit arbeiten, den Beruf wechseln oder ihre Absicherung aufstocken möchten. Auch Berufsanfänger finden nun noch bessere Absicherungs-Perspektiven, da Canada Life ab sofort BU-Schutz für insgesamt 144 Studiengänge bietet.Teilzeitklausel, verbesserte AU-Klausel, Günstigerprüfung bei Berufswechsel und flexible DynamikAb sofort greift der Berufsunfähigkeitsschutz von Canada Life auch, wenn Kunden einer Teilzeittätigkeit nachgehen. Als Teilzeit gilt, wenn die versicherte Person weniger als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer arbeitet. Bei Selbstständigen greift die Neuerung, wenn diese weniger als 40 Stunden pro Woche arbeiten.Die ab sofort optional wählbare Zusatzoption "Arbeitsunfähigkeit" bietet ebenfalls einige Neuerungen: Canada Life erhöht die maximale Leistungsdauer auf 36 Monate, eine parallele Leistungsprüfung ist nicht mehr nötig. Kunden profitieren zudem von der Günstigerprüfung, wenn sie den Beruf wechseln: Hier können dann geringere Monatsbeiträge möglich sein.Eine dynamische Beitragserhöhung ist jetzt in 1%-Schritten zwischen 1% und 5% wählbar. Zudem haben Versicherte die Möglichkeit, sie vor dem Leistungsfall ohne erneute Risikoprüfung zu verändern sowie ein- oder auszuschließen.BU-Schutz noch einfacher aufstockenDer Versicherer hat die Gesundheitsfragen kundenfreundlicher gestaltet. Zudem bekommen Neukunden ab sofort mehr Möglichkeiten, ihren BU-Schutz aufzustocken. Für die Ausübung der Nachversicherungsgarantie beträgt die Frist nun 12 Monate. Eine ereignisunabhängige Nachversicherungsgarantie können Kunden einmalig innerhalb der ersten 5 Jahre und zum 10. Jahrestag nutzen.Zudem ermöglicht Canada Life Kunden nun bei 21 Ereignissen, den BU-Schutz zu erhöhen. Der Versicherer ergänzte Anlässe wie zum Beispiel die erstmalige Gründung eines Hausstandes, der erstmalige Beginn eines Studiums oder einer Ausbildung und die Wiederaufnahme der Tätigkeit nach Beendigung der Elternzeit.Eine kostenlose und von Canada Life unabhängige Beratung zur Risikoabsicherung können Interessierte übrigens hier (https://beratung.canadalife.de/?cid=7013X000002k7CtQAI) anfordern.Mit Blick auf die Updates im Berufsunfähigkeitsschutz erklärt Dr. Igor Radovic, Mitglied des Vorstands bei Canada Life: "Arbeitskraft ist der Schlüssel zu finanzieller Sicherheit. Mit den Neuerungen in unserem Berufsunfähigkeitsschutz wollen wir unseren Kunden auch in unsicheren Zeiten Sicherheit und Unterstützung bieten - jetzt und in Zukunft. Die Neuerungen machen unser Angebot noch flexibler und kundenfreundlicher. Das erleichtert den Einstieg in jedem Lebensalter - auch bereits im Studium!"Über Canada LifeCanada Life ist der älteste Lebensversicherer Kanadas. Das Unternehmen wurde 1847 in Hamilton, Ontario, gegründet. Seit 2003 gehört die Canada Life-Gruppe zur Finanzdienstleistungs-Holdinggesellschaft Great-West Lifeco Inc., dem größten Lebensversicherungskonzern Kanadas nach verwaltetem Vermögen. Weltweit betreut dieser zusammen mit den Tochtergesellschaften über 42 Mio. Kunden. Seit 2020 treten alle kanadischen Versicherer unter dem Dach der Great-West-Gruppe unter dem Namen Canada Life auf.Im Jahr 2000 betrat Canada Life den deutschen Versicherungsmarkt. 2021 überschritt das Unternehmen hierzulande die Milliardengrenze bei den Beitragseinnahmen. Schwerpunkt sind fondsgebundene Versicherungen, die auf langfristiges, renditeorientiertes Aktieninvestment setzen. Mit dem Unitised-with-Profits (UWP)-Prinzip platzierte Canada Life eine Innovation in der deutschen Altersvorsorge-Landschaft, die endfällige Garantie und Renditechancen verbindet. Mittlerweile zählt Canada Life im Neugeschäft zu den wichtigsten Fondspolicen-Anbietern im deutschen Maklermarkt. In der betrieblichen Altersversorgung konnte Canada Life in Deutschland in den letzten Jahren starkes Wachstum verzeichnen - allein 12 % Zuwachs im Neugeschäft im Jahr 2022. Bei der Absicherung der Arbeitskraft brachte Canada Life eine Neuerung in den Markt: Grundfähigkeitstarife sichern wichtige Alltagsfähigkeiten ab. Darüber hinaus machte das Unternehmen hierzulande auch die Absicherung schwerer Krankheiten (Dread-Disease-Versicherung) zum Risikoschutz-Thema. Seit 2014 ergänzen eine Berufsunfähigkeitsversicherung und ein Risikolebentarif das Produktportfolio.Pressekontakt:Canada Life Assurance Europe plcKevin TeichmannReferent Public RelationsHohenzollernring 7250672 KölnTelefon: 0221 - 36 7 56 - 761E-Mail: presse@canadalife.deOriginal-Content von: Canada Life Assurance Europe plc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53267/5903645