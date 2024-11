Arbitrum (ARB), Mantle (MNT) oder Pepe Unchained (PEPU) - welcher Layer-2-Token bieten jetzt das größte Potenzial?

Mit dem aktuellen Kursanstieg von Ethereum (ETH) von fast 8 Prozent in den letzten 24 Stunden rücken auch die Layer-2-Projekte erneut in den Vordergrund und können sich über einige signifikante Zuflüsse freuen.

Wir werfen in unserem Artikel einen Blick auf gleich drei wichtige Layer-2-Kryptowährungen und überprüfen, was genau diese Token bieten und ob sie die Chance haben, auch in Zukunft weitere Preissteigerungen zu erleben.

Arbitrum explodiert über 8 Prozent in 24 Stunden

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der ARB-Token mit satten 8,45 Prozent im Plus, was einem Wert von 0,5721 US-Dollar entspricht. Dabei profitiert der Layer-2-Token in erster Linie von dem erneuten Interesse der Krypto-Anleger am Ethereum-Netzwerk. Für viele Investoren ist Arbitrum deshalb interessant, weil es sich hierbei mit einer Marktkapitalisierung von über 2,27 Milliarden US-Dollar um das größte und wichtigste Layer-2-Projekt handelt.

Der Arbitrum (ARB) Kurs der vergangenen 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Ein weiterer wichtiger Meilenstein der nahen Zukunft ist ein großer Token-Unlock, bei dem am 16. November Arbitrum Coins im Wert von 48,5 Millionen US-Dollar auf den Markt gebracht werden, um so die Liquidität zu erhöhen. Kurzfristig könnte dies den Preis aufgrund des erhöhten Angebots zwar drücken, langfristig jedoch mehr Investoren in das System bringen.

Sollte Ethereum zudem in den kommenden Tagen preislich weiter steigen können, könnte der Token-Unlock sogar dringend notwendig sein, um neuen Anlegern die benötigte Liquidität zu bieten. Interessierte Investoren sollten also unbedingt in den kommenden Tagen den Krypto-Markt im Auge behalten.

Nach starkem Einbruch: Mantle erholt sich dank neuer Partnerschaften

Das Layer-2-Projekt Mantle musste in den letzten Wochen starke Verluste hinnehmen. Nachdem die Marktkapitalisierung des MNT-Tokens noch Mitte Oktober bei 2,15 Milliarden US-Dollar lag, fiel sie Anfang November auf einen Wert von knapp über 1,8 Milliarden US-Dollar (siehe Bild unten). Mittlerweile konnte sich der Layer-2-Coin allerdings erholen und aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 2,13 Milliarden US-Dollar klettern - bei einem Preis von 0,6321 US-Dollar.

Die Marktkapitalisierung von Mantle (MNT) in den letzten 30 Tagen (Quelle: CoinMarketCap)

Die Gründe hierfür sind ebenfalls auf das erneute Erstarken des ETH-Tokens zurückzuführen. Allerdings spielen auch neue Partnerschaften eine wichtige Rolle: Zuletzt konnte eine Cross-Blockchain-Partnerschaft mit dem TON-Netzwerk und dem EVM-Ökosystem geschlossen werden.

Die aktuellen Daten von The Block zeigen zudem, dass das Value Locked der Layer-2-Lösungen langsam wieder am Steigen ist. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass auch der MNT-Token in baldiger Zukunft stärkere Zuflüsse erhält und sich dann preislich weiterentwickeln kann.

Der erfolgreichste Presale 2024: Warum ist Pepe Unchained so erfolgreich?

Obwohl sich Pepe Unchained (PEPU) noch im Vorverkauf befindet, ist das junge Projekt bereits jetzt ein voller Erfolg: Über 25,2 Millionen US-Dollar an Kapital wurden bereits gesammelt und das Presale-Ende ist noch einige Wochen entfernt. Doch wieso ist der Meme-Token bei vielen Anlegern so beliebt?

Der Hauptgrund dürfte wohl in dem ungewöhnlichen Konzept liegen: Pepe Unchained bietet den weltweit ersten Layer-2-Meme-Coin, der zwar auf dem Ethereum-Netzwerk aufbaut, jedoch eine eigene Blockchain bietet. Dadurch profitiert der PEPE-Token zwar von den starken Sicherheitsaspekten der ETH-Blockchain, kann jedoch wesentlich schneller agieren - und zwar bis zu 100-mal schneller als Ethereum. Damit sieht sich Pepe Unchained als direkte Konkurrenz zu den günstigen Solana-Meme-Coins.

Ein weiterer Grund für den enormen Erfolg: Das offizielle Whitepaper erklärt, dass die eigene Blockchain-Technologie eine dauerhaft hohe Staking-Rendite ermöglicht. Tatsächlich gibt es bereits ein Presale-Staking-Angebot, das im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 94 Prozent bietet. Über die nächsten zwei Jahre sollen hier ganze 30 Prozent aller PEPU-Token ausbezahlt werden, wodurch einerseits eine hohe Stabilität des Netzwerkes gesichert wird, andererseits die Community für ihre Loyalität belohnt werden soll.

Wer also noch heute den PEPU-Token erwerben möchte, kann diesen direkt mit ETH oder USDT erwerben, eine Kreditkarte nutzen oder sogar den BNB-Token einsetzen. Doch Achtung beim PEPU-Kauf: Das Presale-Staking kann nur über die Ethereum-Blockchain genutzt werden und nicht über die Binance Smart Chain!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.