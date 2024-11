Die TUI-Aktie hat im Oktober mit einem Zuwachs von rund zwölf Prozent deutlich an Wert gewonnen. Auch der Start in den November ist mit einem bisherigen Plus von bisher knapp 2,5 Prozent geglückt. Setzt sich dieser positive Trend im elften Monat des Jahres weiter fort? Historisch (Zehn-Jahres-Sicht) betrachtet sollte der November jedenfalls ein positiver Monat werden. In diesem Zeitraum legte der Tourismus-Wert im Schnitt um 8,5 Prozent zu. Demnach hätte die Aktie bis Ende November weiter Luft nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...