Hünenberg, Schweiz (ots) -GTP AG, Schweizer Pionier begleitet private und institutionelle Investoren mit neuer Portfolio Ausrichtung.Ab 2030 will der Konzern Microsoft CO2-negativ sein. Und damit nicht genug, man will darüber hinaus seit Gründung 1975 sämtliche CO2 Emissionen, die der Konzern verursacht hat, bis 2050 im Nachhinein ausgeglichen haben.Auch wenn die Wege dahin umstritten und nicht ohne Kritik sind, Biodiversität und Aufforstungsprojekte spielen dabei eine gewichtige Rolle. Andere Konzerne wie Apple oder Samsung sind ebenfalls engagiert und sehen neben der imagemäßigen und rechtskonformen Notwendigkeit auch weitere handfeste wirtschaftliche Gründe, sich in konkreten Projekten zu engagieren.Ein Land steht hierbei besonders im Fokus des Interesses - Paraguay.Der Binnenstaat in Südamerika ist nicht nur der währungsstabilste Staat des Subkontinents, sondern bringt auch die besten geopolitischen Voraussetzungen mit.Ursprünglich war Paraguay zu großen Teilen von Regenwald bedeckt, welcher aber durch Raubbau und Abholzung zu fast 90 % vernichtet wurde.Erst ab 2004 begann ein Umdenken mit dem erlassenen Gesetz zum Verbot der Abholzung von Naturwäldern (Ley de Deforstatcion cero).Die Gründer der Schweizer GTP AG haben bereits vor mehr als 13 Jahren damit begonnen, Pionierarbeit zu leisten und nachhaltige Angebote für private Anleger zu entwickeln, die vor allem in Europa gefragt sind. Aufforstung bei gleichzeitigem Schutz des Regenwaldes zu gewährleisten war die Zielsetzung, die erfolgreich umgesetzt wurde.Das Angebotsportfolio wurde nun auf den Prüfstand gestellt und der steigenden Nachfrage und den Anforderungen angepasst.Aber warum ausgerechnet Paraguay?Der CEO der GTP AG Jörg Schäfer, hat dazu folgende Erklärung:"Schon vor Jahren haben wir ganz bewusst diesen Standort unter vielen Alternativen ausgewählt." Für unsere nachhaltigen Projekte stehen nahezu unbegrenzt brach liegende Flächen zur Verfügung und das Land selbst verfügt immer über enorme Wasserreservoirs. Beste Voraussetzungen für die Anpflanzung von Hybrid-Eukalyptus Bäumen, die bis zu 7 Meter im Jahr wachsen. Die ansonsten "toten" Flächen werden so renaturiert. Zudem bietet das Land stabile politische und wirtschaftliche Verhältnisse, um ökonomischen mit ökologischen Erfolg zusammenzuführen. Durch unsere mittlerweile über ein Jahrzehnt gewachsenen Strukturen können wir so Menschen mit nachhaltigen Produkten verbinden und begleiten "Die GTP AG bietet unterschiedliche Möglichkeiten sowohl für private als auch für institutionelle Anleger, um von dem gerade erst begonnenen Hype zu profitieren. Fernab und sicher vor wirtschaftlichen und politischen Krisen- und Kriegsherden bietet die GTP ihren Interessenten dauerhafte Ertragsmöglichkeiten durch Farming oder Forstprojekte inklusive, wenn gewünscht, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung.