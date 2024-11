Köln (ots) -Die fünfte Jahreszeit beginnt und auch in diesem Jahr begleitet der WDR als Partner des Brauchtums vielfältig Veranstaltungen in der Region. Am 11.11. überträgt das WDR Fernsehen live vom Heumarkt in Köln den Startschuss für die Karnevalssession 2024/25. WDR 4 und WDR Event versorgen die Jeckinnen und Jecken mit den neuesten Karnevalshits.Ab 10:30 Uhr startet im WDR Fernsehen der Countdown vom Heumarkt in Köln. Dazu begrüßen das Moderationsduo Guido Cantz und Andrea Schönenborn den Präsidenten der Ostermann-Gesellschaft Ralf Schlegelmilch. Pünktlich um 11:11 Uhr wird dann endlich die närrische Zeit eingeläutet. Im Anschluss gibt es Besuch vom neuen Dreigestirn und der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker.Die neue Session steht unter dem Motto "FasteLOVEnd - wenn Dräum widder blöhe" und gerade in diesen turbulenten Zeiten erträumen sich die Karnevalisten sicher einiges: Knapp eine Woche nach der US-Wahl werden daher die amerikanische Comedienne Gayle Tufts sowie NRW-Innenminister Herbert Reul Rede und Antwort stehen. Mit dabei sind auch Karnevalsurgestein Ludwig Sebus und das Kölner Herrengedeck bestehend aus Volker Weininger, Martin Schopps und JP Weber.Musikalisch wird's jeck: Auf der Bühne stehen unter anderem Brings, die gemeinsam mit dem Rapper Eko Fresh auftreten sowie Cat Ballou, die zusammen mit dem Sänger Joris für Stimmung sorgen.Auch das WDR Radio versorgt die Hörerinnen und Hörer den ganzen Tag mit Karnevalshits. Im Web bietet WDR Event ab 8:00 Uhr mit "Karneval hoch vier" eine bunte Mischung mit besonderem Fokus auf die neuen Lieder der Session. Ab 20:04 Uhr gibt es bei WDR 4 dann die Kultsendung "Immer wieder neue Lieder" mit Musik von Kasalla, Black Fööss, den Höhnern und vielen mehr.@WDRjeck ist die Adresse auf Instagram für Karnevalsbegeisterte: Hier gibt es jecken Content, der Lust auf die Session macht - Musik, Kostüminspirationen und jede Menge Jeföhl für die beste Feierlaune!Fotos finden Sie unter ard-foto.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5903691