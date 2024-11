Die Ergebnisse der Siemens Healthineers AG (SHL) für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 24 entsprachen im Wesentlichen den Konsensschätzungen. Die Umsätze stiegen auf vergleichbarer Basis um 6 % gegenüber dem Vorjahr, mit Wachstum in den meisten Segmenten. Der Auftragseingang war positiv, mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,12x im 4. Quartal (GJ 24: 1,11x), was zu einem weiteren Anstieg des Auftragsbestandes führte. Das Adj. EBIT wuchs im 4. Quartal um 7 % auf 1,12 Mrd. EUR, und die Marge verbesserte sich um 50 Basispunkte auf 17,7 %, vor allem aufgrund eines besseren Geschäftsmixes und der Vorteile der operativen Hebelwirkung in den Segmenten Advanced Therapies und Imaging. Für das Geschäftsjahr 25 erwartet das Management ein Umsatzwachstum von 5-6% gegenüber dem Vorjahr und schätzt den adj. Gewinn je Aktie auf ca. 2,35-2,50 EUR (24. Geschäftsjahr: 2,23 EUR). Insgesamt zeigen die Ergebnisse des 24 Geschäftsjahres die Widerstandsfähigkeit von SHL und seine günstige Marktposition in der Medizintechnikbranche. Unter Berücksichtigung des neuen Ausblicks bekräftigen die Analysten von mwb research ihr BUY-Rating bei einem leicht reduzierten Kursziel von EUR 60,00 (alt: EUR 62,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Siemens%20Healthineers%20AG





