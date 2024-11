Delivery Hero (DH) meldete im Trading Statement für das dritte Quartal 2024 einen GMV von rund 12,5 Mrd. EUR, was einem Anstieg von 4,8% im Vergleich zum Vorjahr und 9,3% bei konstanten Wechselkursen und damit den Konsensschätzungen entsprach. Der Gesamtumsatz des Segments stieg um 19,2% gegenüber dem Vorjahr auf rund 3,2 Mrd. EUR und lag damit leicht unter Konsens. Alle Regionen zeigten ein solides Umsatzwachstum, wobei Europa und MENA aufgrund erfolgreicher Monetarisierung und operativer Verbesserungen die höchsten Zuwächse erzielten. Auf der Grundlage der Performance hob DH den Ausblick für das Gesamtjahr an und strebt das obere Ende der GMV- und Umsatzwachstumsprognosen an. Das Unternehmen erhöhte auch die Prognose für den freien Cashflow auf EUR 50-100 Mio. In Anbetracht der starken Performance haben die Analysten von mwb research ihre Wachstumsprognose angehoben, was zu höheren Schätzungen für das GJ25 ff. führt. Insgesamt haben die Analysten ihr Kursziel auf EUR 49,00 (alt: EUR 47,00) erhöht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Delivery%20Hero%20SE





