Der Goldpreis steht aktuell bei 2658 US-Dollar und hat in den letzten 24 Stunden eine markante Abwärtsbewegung von -2,8 % verzeichnet. Dieser Rückgang fügt sich in die wöchentliche Tendenz ein, die ebenfalls mit -2,8 % negativ ausfällt. Die Finanzmärkte reagieren angespannt auf geopolitische und geldpolitische Entwicklungen, die den Goldpreis beeinflussen. Der Wahlsieg von Donald Trump hat den US-Dollar gestärkt, was sich tendenziell negativ auf Gold auswirkt, da ein stärkerer Dollar den Erwerb von Gold für internationale Käufer ...

