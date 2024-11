NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Reitman lobte die Bayern in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht dafür, wie forsch man die technischen Probleme mit Bremssystemen angegangen ist. Nach einem deutlichen Dämpfer im dritten Quartal könne man nun nach vorne schauen./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2024 / 01:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2024 / 05:09 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005190003

© 2024 dpa-AFX-Analyser