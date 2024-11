© Foto: Dall-E



Die Entwicklungen am Aktien- und Anleihenmarkt passen nicht zusammen. Einer der beiden Märkte wird am Donnerstagabend den Kürzeren ziehen und bluten müssen.Der ebenso klare wie überraschend zügig feststehende Wahlsieg von Donald Trump sorgte am Mittwoch für Erleichterung an den Märkten. Anleger hatten sich mit hohen Absicherungen gegen eine möglicherweise über viele Wochen hinziehende Hängepartie eingestellt. Erleichterungsrallye lässt Aktien fliegen ... Das Volatilitätsbarometer VIX, das auch als Angstindikator gilt, da es die Nachfrage nach Put-Optionen auf den S&P 500 sowie im US-Gesamtmarktindex notierte Einzelaktien, misst, fiel um über 20 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand …