DJ Bank of England senkt Zinsen um 25 Basispunkte

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Bank of England (BoE) hat ihre Geldpolitik weiter gelockert. Der Schlüsselzins wurde um 25 Basispunkte auf 4,75 Prozent reduziert. Ökonomen und Börsianer hatten diese Entscheidung erwartet. Acht Ratsmitglieder stimmten für die Senkung um 25 Basispunkte, während ein Mitglied für die Beibehaltung der Zinssätze votierte.

Die britische Zentralbank ist zuversichtlich, dass sich die Inflation ausreichend abschwächt, um die Zinssätze vom höchsten Stand seit Jahrzehnten weiter zu senken. Die Inflationsrate fiel von 2,2 Prozent im August auf 1,7 Prozent im September und liegt damit unter dem Ziel der BoE von 2 Prozent.

Die britische Wirtschaft ist nicht ganz so widerstandsfähig wie die der USA, aber es gibt dennoch Bedenken, dass sich die Inflation auch als hartnäckiger erweisen könnte, was den Spielraum der BoE einschränken könnte, die Zinssätze so niedrig zu halten wie die US-Notenbank oder die Europäische Zentralbank (EZB).

Wie in den USA werden auch in Großbritannien die Staatsausgaben nach den Wahlen steigen, was den Inflationsdruck erhöhen könnte. Donald Trumps Ausgaben- und Steuerpläne werden die Staatsschulden um 7,5 Billionen Dollar erhöhen, so das Committee for a Responsible Federal Budget, eine gemeinnützige Organisation, die sich für niedrigere Defizite einsetzt.

Die neue britische Regierung, die im Juli ihr Amt angetreten hat, hat letzte Woche ihren ersten Haushalt vorgelegt. Sie stellte einen Plan vor, der die Ausgaben stärker erhöht als die Steuern, was die Anleiherenditen in der vergangenen Woche in die Höhe trieb.

