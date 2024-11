Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die US-Präsidentschaftswahl steht aktuell im Mittelpunkt des Anlegerinteresses, so die Börse Stuttgart.Während der Wahlsieg Donald Trumps an den Aktien- und Kryptomärkten für teilweise deutliche Aufschläge gesorgt habe, habe sich der Anleihemarkt mehr oder weniger unbeeindruckt gezeigt. Die Kurse deutscher Staatsanleihen hätten sich am Mittwoch nach dem Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen kaum bewegt. Die im September in Deutschland deutlich gestiegenen Auftragseingänge der Industrie hätten in diesem Umfeld keine Rolle gespielt. Der US-Dollar habe bemerkenswert von den Wahlergebnissen profitiert, während der Euro im Gegenzug um 1,9% auf 1,0725 Dollar nachgegeben habe. ...

