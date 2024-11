Wien (www.fondscheck.de) - Eine Erhebung des Branchenverbands BVI zeigt, dass deutsche Fondsmanager vor allem das Geld deutscher Kunden verwalten, so die Experten von "FONDS professionell".Private und institutionelle Anleger würden sich dabei in etwa die Waage halten.Portfoliomanager in Deutschland würden Fonds und Mandate mit einem Gesamtvermögen von 3.064 Milliarden Euro verwalten. Der Investmentverband BVI habe in einer Umfrage ermittelt, für welche Kunden sie ihre Anlageentscheidungen treffen würden. Die Ergebnisse seien dabei meist gar nicht so weit voneinander entfernt. ...

