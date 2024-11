Die Supermarkt-Kette Lidl beteiligt sich in Wien am Projekt "Zero Emission Transport" (ZET), bei dem verschiedene Firmen zugesagt haben, emissionsfrei in den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk einzufahren. Dafür kommen bei Lidl elektrische Lkw zum Einsatz. Im Juni hatte die Wirtschaftskammer Wien ihre Initiative "Zero Emission Transport" vorgestellt, um binnen drei Jahren einen emissionsfreien Gewerbeverkehr in zwei Bezirken Wiens zu testen. Während ...

