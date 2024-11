Vielleicht haben auch Sie schon einmal in ein Unternehmen investiert, dessen Geschäft Sie nicht so ganz verstanden haben. Oder Sie hatten nicht einmal die Zeit, sich eingehend damit zu befassen, sondern sind einfach "dem Markt gefolgt"? Das kann ein riskantes Unterfangen sein, denn wer das Geschäftsmodell einer Firma nicht versteht, ist nicht in der Lage, deren Risiken einzuschätzen...

Den vollständigen Artikel lesen ...