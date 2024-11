Die Unterstützung der Investoren für die Mitsprache bei der Vergütungsgestaltung ("Say-on-Pay") ist trotz der rekordverdächtigen Vergütung von Vorstandsvorsitzenden im zweiten Jahr in Folge gestiegen, was auf eine stärkere Angleichung der Vergütungspraktiken in den USA und Großbritannien zurückzuführen ist.

Laut dem kürzlich erschienenen Bericht Diligent Market Intelligence: Investor Stewardship 2024 von Diligent stieg die Zustimmung der Anleger zu Vorschlägen für eine Mitsprache bei der Vergütung bei S&P 500- und Russell 3000-Unternehmen in der Proxy-Saison 2024 auf 91,5 %. Dies geschieht in einer Zeit, in der die Vergütung von CEOs Rekordhöhen erreicht, wobei der Mittelwert der gewährten Vergütung für S&P 500-CEOs im Jahr 2023 bei 15,9 Millionen US-Dollar lag ein Anstieg von 8,9 gegenüber dem Vorjahr und bei 6,6 Millionen US-Dollar für Russell 3000-CEOs, ein Anstieg von 8,8 %.

"Die rekordverdächtige Unterstützung, die wir beobachtet haben, verdeutlicht die Anstrengungen, die in die Offenlegung und das Engagement der Anleger geflossen sind", sagte Josh Black, Chefredakteur von Diligent Market Intelligence. "Wir haben auch gesehen, dass die Aktienmärkte in den USA zulegen und im Jahr 2023 große Gewinne erzielen, verglichen mit den im Jahr 2022 verzeichneten negativen Renditen."

Die Unterstützung für Managementbeschlüsse in Bezug auf "Say-on-Pay" in britischen börsennotierten Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, wobei die beratenden Abstimmungen in den ersten neun Monaten dieses Jahres eine Rekordbeteiligung von 94,7 erreichten, und auch die Gehälter der Vorstandsvorsitzenden erreichen neue Höhen, da die Region bestrebt ist, die Gehaltsunterschiede zu anderen wichtigen Märkten zu verringern. Der Mittelwert der gewährten CEO-Vergütungen stieg im FTSE 100 um fast 6 auf 5 Millionen Pfund, während die realisierten Gehälter um 4 auf einen Mittelwert von 3,9 Millionen Pfund stiegen.

Drei Themen kristallisieren sich aus den Hauptergebnissen des Berichts heraus, die sowohl Vorstände als auch Investoren auf dem Radar haben sollten:

Engagement und Transparenz sind der Schlüssel, um die Unterstützung der Anleger für Vergütungspläne zu gewinnen.

Da die Vergütungspläne überarbeitet werden, um die Inflation widerzuspiegeln, Leistung zu belohnen und Führungskräfte zu binden, führen ein aktives und sinnvolles Engagement sowie eine verbesserte Offenlegung zu einer stärkeren Unterstützung durch die Anleger.

Wenn Investoren mit Vergütungsausschüssen über die Erhöhung der Gesamtvergütung oder die Umstellung von Vergütungsstrukturen auf hybride Modelle verhandeln, liegt der Schwerpunkt jetzt stärker auf nachhaltigen Geschäftspraktiken und Langfristigkeit.

Institutionelle Anleger setzen zunehmend gezielte Abstimmungen gegen Verwaltungsratsausschüsse ein, um eine bessere Governance zu erreichen.

Die Unterstützung für die Vorsitzenden von Nominierungs- und Governance-Ausschüssen war am geringsten, durchschnittlich 92 bei S&P 500-Unternehmen und 95,6 bei FTSE 100-Unternehmen.

Die Investoren konzentrierten sich auf diese Ausschüsse, um die Vielfalt, die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats und die Reaktionsfähigkeit auf Aktionärsabstimmungen zu fördern.

Die Vorsitzenden der Prüfungs- und Vergütungsausschüsse stoßen auf weniger Widerstand, da sie auf den Jahresversammlungen gesondert zur Abstimmung stehen.

Angesichts der zunehmenden Zahl von Anträgen von Aktionären zu Umwelt- und Sozialthemen (E&S) in den USA und der abnehmenden Unterstützung durch die Anleger bedienen sich immer mehr Unternehmen mit wachsendem Erfolg des No-Action-Verfahrens der SEC.

Eine Rekordzahl von 183 Unternehmen beantragte in dieser Proxy-Saison einen Verzicht auf Maßnahmen, gegenüber 116 im Jahr 2023.

Die SEC hat 51 dieser Anträge bewilligt, verglichen mit 47 in der letzten Saison und 29 im Jahr 2022, wodurch den Emittenten mehr Erleichterungen gewährt wurden.

Während die Unterstützung für E&S-Vorschläge zurückging, erreichten die Governance-Vorschläge eine Rekordunterstützung durch die Anleger: durchschnittlich 77 im Russell 3000 und 65 im S&P 500.

