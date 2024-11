Die Aktie von Carl Zeiss Meditec verzeichnete heute einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Das Wertpapier des Medizintechnikunternehmens legte im XETRA-Handel um 7,1 Prozent zu und erreichte einen Wert von 60,95 Euro. Dieser Anstieg ist besonders beachtlich, da die Aktie sich derzeit in der Nähe ihres 52-Wochen-Tiefs befindet. Trotz des aktuellen Kursgewinns notiert das Papier immer noch 50,75 Prozent unter seinem Jahreshoch von 123,75 Euro, welches am 14. März erreicht wurde.

Analysten prognostizieren moderate Dividende

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividendenausschüttung von 0,870 Euro je Aktie, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten auf 67,88 Euro taxiert. Bezüglich der Geschäftsentwicklung erwarten Fachleute für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 1,85 Euro je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 11. Dezember 2024 veröffentlicht.

