Politische Börsen haben in den aktuellen Zeiten definitiv keine kurzen Beine an der Börse. Nach dem Wahlsieg Donald Trump in dieser Woche und dem zeitlich darauf folgenden Zusammenbrechen der deutsche Ampel-Koalition. Welchen konjunkturellen Folgen die aktuelle Nachrichten läge hat, welchen Stellenwert der Wirtschaftsstandort Deutschland wieder erlangen muss und wie die Finanzmärkte darauf reagieren, erfahren Sie in diesem Interview mit Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING.