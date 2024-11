Krypto News: Bricht jetzt der Altcoin-Bullenmarkt an? Immer mehr Investoren wechseln von Bitcoin zu Ethereum.

Nachdem Bitcoin gestern ein neues Allzeithoch bei über 76.000 US-Dollar erreicht hatte, fiel der BTC-Preis in den letzten Stunden auf die Marke von 75.000 US-Dollar und könnte in den kommenden Stunden noch weitere Kurskorrekturen erleben, denn viele Anleger könnten jetzt erste Gewinne mitnehmen und ihre Bitcoin Reserven zumindest teilweise liquidieren.

Zeitgleich konnte in den letzten Stunden vor allem Ethereum starke Zuflüsse verzeichnen. Immer mehr Krypto-Experten gehen jetzt davon aus, dass der Altcoin-Bullenzyklus begonnen hat und mehr Investoren von Bitcoin zu Ethereum wechseln werden. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Daten.

3.000 US-Dollar und mehr - Krypto-Analyst sieht ETH-Kursexplosion zu naher Zukunft

Zuletzt hatten die täglichen Transaktionen auf dem Ethereum-Netzwerk merklich abgenommen, denn viele Anleger schienen nicht mehr daran zu glauben, dass der ETH-Token dieses Jahr noch signifikante Zuflüsse erhalten wird. Jetzt zeigen allerdings die aktuellen Daten von The Block, dass im November wieder ein Aufwärtstrend zu verzeichnen ist - nicht zuletzt von dem starken Hype um die US-Präsidentschaftswahl beflügelt.

Das ist auch vielen Krypto-Analysten aufgefallen, die jetzt einige äußerst bullishe Prognosen nennen. So erklärte unter anderem der unter dem Pseudonym "IncomeSharks" bekannte Krypto-Experte, dass der Ethereum Kurs jetzt aus der Trendlinie ausbrechen konnte und sich langsam in Richtung Allzeithoch bewegen wird. In seinem Tweet erklärt er weiterhin, dass zunächst die Marke von 3.000 US-Dollar überschritten werden muss, bevor dann ein neues Allzeithoch folgen wird.

$ETH - Breakout. 75% move from here to an all time high. $3k first. pic.twitter.com/29KJzgk4Ex - IncomeSharks (@IncomeSharks) November 7, 2024

Benjamin Cowen, ein weiterer Finanzexperte und Gründer sowie CEO von IntoTheCryptoverse warf in den heutigen Morgenstunden einen Blick auf das Handelspaar ETH/BTC. Wie er in einem Tweet verrät, scheint der lokale Tiefpunkt, der sich seit einigen Monaten angekündigt hatte, jetzt erreicht zu sein. Dies bedeutet, dass mehr und mehr Investoren jetzt von Bitcoin zu Ethereum wechseln und damit den ETH-Kurs antreiben könnten. Davon könnte jedoch nicht nur der ETH-Token selbst profitieren, sondern auch der gesamte Altcoin-Markt - und natürlich allen voran die Kryptowährungen, die im Ethereum-Netzwerk angesiedelt sind.

Bereits jetzt konnten einige Layer-2-Token starke Zuflüsse verzeichnen und in den letzten 24 Stunden bis zu 10 Prozent an Wert gewinnen. Auch Presale-Projekte wie Pepe Unchained (PEPU) erfreuen sich einer erstarkenden Beliebtheit. Denn je besser es dem Ethereum-Netzwerk geht, desto stärker können auch die Layer-2-Projekte davon profitieren. Sollte der ETH-Preis also weiter ansteigen können, könnte es sinnvoll sein, in diese Kryptowährungen zu investieren.

Über 25 Millionen US-Dollar im Presale: Pepe Unchained mit erfolgreichem Vorverkauf

Der weltweit erster Layer-2-Meme-Coin ist ein voller Erfolg: Bereits jetzt konnte der PEPU-Token über 25,2 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln und damit sogar größere Erfolge als Ethereum feiern. Denn als der ETH-Token in den Presale startete, wurden mit 17,3 Millionen US-Dollar weniger Anleger überzeugt. Doch was genau bietet Pepe Unchained überhaupt?

Als erster Layer-2-Meme-Token basiert PEPU zwar auf der Ethereum-Blockchain und nutzt die vielen praktischen Sicherheitsvorkehrungen von ETH, punktet jedoch mit einer eigenen Blockchain. Der Vorteil: Pepe Unchained kann bis zu 100-mal schneller als das ETH-Netzwerk agieren und dadurch wesentlich günstigere Transaktionsgebühren verlangen. Damit tritt der PEPU-Token in direkte Konkurrenz zu den häufig günstigen Solana-Meme-Coins.

Frühzeitige Anleger profitieren derzeit zudem von signifikanten Staking-Renditen: Wer noch heute Pepe Unchained Coins kauft, der kann diese direkt zu einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 94 Prozent anlegen. Das offizielle Whitepaper erklärt zudem, dass die Staking-Rendite langfristig auf einem hohen Niveau bleiben soll - doppelt so hoch wie bei vergleichbaren Konkurrenten.

Sollte der jetzige Erfolg zudem auch nach dem offiziellen Coin Launch bestehen bleiben, haben die Entwickler geplant, ein ganzes Ökosystem rund um den PEPU-Token zu entwickeln. Auch das dürfte viele frühzeitige Investoren davon überzeugen, ihre Gelder langfristig in das Pepe Unchained Projekt anzulegen.

