New York (ots/PRNewswire) -Die Black Friday Deals von Yaber sind da und bieten die perfekte Gelegenheit, sich die neuesten Projektoren für die Weihnachtszeit zu sichern. Für einen begrenzten Zeitraum können Kunden beim Kauf eines der meistverkauften Projektoren von Yaber viel Geld sparen. Ganz gleich, ob Sie Ihr Heimkino aufrüsten, Ihr Gaming-Setup verbessern oder Filmabende im Freien genießen möchten, Yaber hat den idealen Projektor für Sie - jetzt zu unschlagbaren Preisen.Premier Theater-AngebotK3 Projektor: Dieser erstklassige Projektor, der auf der IFA 2024 eingeführt wurde, erhielt viel Lob für sein preisgekröntes Design und wurde mit dem Best of IFA Award ausgezeichnet - und bringt ein echtes Kinoerlebnis in Ihr Wohnzimmer. Mit einer beeindruckenden Helligkeit von 1600 ANSI-Lumen, zwei 15-Watt-JBL-Lautsprechern und einem Google TV-Dongle ist er die ideale Wahl für Filmfans und Familien, die ein erstklassiges Unterhaltungssystem suchen.- US: 407,99 $ bei Verwendung des Codes YABERK3BF00 (https://www.amazon.com/dp/B0DBLBW268?maas=maas_adg_EF412D89A7DB0902B41E2D90ADEA8210_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- CA: 579,99 $ bei Verwendung des Codes YABERK3B0 (https://www.amazon.ca/dp/B0DBLBW268?maas=maas_adg_9CF5900CCA84D751B96D486112F37CC7_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- UK: 398,99 £ (inkl. MwSt.) bei Verwendung des Codes K3PRN30OFF (https://www.amazon.co.uk/dp/B0DBLBW268?maas=maas_adg_8386B69B639945D64D88D2BE8F4C867C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- DE: 489,99 € (inkl. MwSt.) bei Verwendung des Codes PRNYaberK3 (https://www.amazon.de/dp/B0D2J5RT6B?maas=maas_adg_053001DFA5304D5CD2A5F4B51FB08B7E_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- FR: 479,99 € (inkl. MwSt.) bei Verwendung des Codes YABERK3N2 (https://www.amazon.fr/dp/B0DBLBNMH5?maas=maas_adg_12ADE81FDAAAAEEF6CA56613D00C8983_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)K2s Projektor: Mit 1.000 ANSI-Lumen verbesserter Helligkeit und automatischer Keystone-Korrektur bietet der K2s ein überragendes audiovisuelles Erlebnis mit nativer 1080P-Auflösung, 4K-Unterstützung und Zugriff auf über 7.000 Apps, einschließlich Netflix.- US: 304,99 $ bei Verwendung des Codes YABERK2SBF (https://www.amazon.com/dp/B0BW39Y3GC?maas=maas_adg_676A911EAD5CDB04988E76D587409CBB_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- CA: 385,60 $ bei Verwendung des Codes CAK2SBLK (https://www.amazon.ca/gp/product/B0BX414L44?maas=maas_adg_D3EFDA72F149FC468197F806240DCAC1_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- JP: 41.799 \uffe5 bei Verwendung des Codes 6R88PVZ2 (https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFLRZBH4)- UK: 311,25 £ bei Verwendung des Codes YABERK2S (https://www.amazon.co.uk/dp/B0BZXYVZ9K/?maas=maas_adg_8AC63D4EB9141FF582E4E7C9EB77CD80_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Anywhere Cinema-AngebotT2-Serie: Zur T2-Serie gehört sowohl das Standardmodell als auch eine Sonderausgabe mit einem ikonischen Kunstwerk von Keith Haring, das Technologie und Kunst zu einem einzigartigen Produkt vereint. Diese kompakten, tragbaren Projektoren liefern atemberaubende Bilder und beeindruckenden Sound mit Dolby Audio und JBL-Lautsprechern. Mit eingebauten Batterien für 2,5 Stunden Videowiedergabe oder 18 Stunden Audiowiedergabe ist die T2-Serie perfekt für die Unterhaltung im Freien geeignet.- US: Standardmodell: 229,49 $ bei Verwendung des Codes PRNT215OFF (https://www.amazon.com/gp/product/B0D69M55YM?maas=maas_adg_EA61DA442CD71EF900F7B21513981575_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Limited Edition: 309,99 $ (https://www.amazon.com/dp/B0D62Q6VC8?maas=maas_adg_E778469473E482C46AD6728911B91906_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- UK: 223,20 £ bei Verwendung des Codes T20BLACK (https://www.amazon.co.uk/%E3%80%90Built-JBL%E3%80%91Portable-Projector-Keystone-Bluetooth/dp/B0D6FJRY9T/ref?maas=maas_adg_D802B1EF1CEB9F08EDE4B49DEFC664AF_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- CA: 297,49 $ bei Verwendung des Codes YABERCAT2 (https://www.amazon.ca/dp/B0D7CPQZHK?maas=maas_adg_D10D957EEDF56CC5F0AB15494CB90435_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- FR: 279,99 € während der Feiertage (https://www.amazon.fr/dp/B0D7H9DST9?maas=maas_adg_AA52EEB225F0EAA5A5609E40EA68E53C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- DE: 279,99 € bei Verwendung des Codes DET2BF00 (https://www.amazon.de/dp/B0D7HCYRWK?maas=maas_adg_FCDAF1D8290E04B06121113263CC1A4F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- ES: 279,99 € bei Verwendung des Codes EST2OPOP (https://www.amazon.es/dp/B0D6BX9ZK9?maas=maas_adg_071E5E957688ABC10E011C07C4F416EC_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- JP: 31.493 \uffe5 bei Verwendung des Codes RJERDWEG (https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0D7FVBWCP)- IT: 207,99 € bei Verwendung des Codes BFCODE12 (https://www.amazon.it/dp/B0D7HMX9KK?maas=maas_adg_AEFDAB199A406B4B0FE2A0674167B5B9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Home Cinema-AngebotL2s Projektor: Der ultimative Einsteiger-Projektor ist für einen unbeschwerten Kinogenuss konzipiert. Mit einer Helligkeit von 700 ANSI-Lumen und zwei 8-W-JBL-Lautsprechern bietet dieses Modell ein beeindruckendes Seherlebnis, das hochwertiges Home-Entertainment für alle erschwinglich macht.- US: 132,99 $ bei Verwendung des Codes YABERL2S (https://www.amazon.com/dp/B0DFLRZBH4?maas=maas_adg_83B2A0695CF7FB86B8C70B4E9ABD29DD_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- UK: 160,79 $ bei Verwendung des Codes L2SBLACK (https://www.amazon.co.uk/dp/B0DHXNJNLK?maas=maas_adg_04EE8E42623CDEF5ECC3EC410B8E1932_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- CA: 205,99 $ bei Verwendung des Codes YABERCAL2S (https://www.amazon.ca/dp/B0DFLRZBH4?maas=maas_adg_569771117DAF1F7CF079DD802DEDF7E7_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- FR: 167,99 € bei Verwendung des Codes FRL2BBBB (https://www.amazon.fr/dp/B0DFQ6B5J4?maas=maas_adg_4268BA8C835E07C6830078127F09D1D5_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- DE: 167,99 € bei Verwendung des Codes L2SBF000 (https://www.amazon.de/dp/B0DJ2QBKBZ?maas=maas_adg_8B8BA3A2EF58A99F0D6CD9A16F1B0062_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- AU: 220,00 $ bei Verwendung des Codes AUL2SBLK (https://www.amazon.com.au/dp/B0DFLRZBH4)- ES: 179,99 € bei Verwendung des Codes ESL2SDDDD (https://www.amazon.es/dp/B0DHXNJNLK?maas=maas_adg_70334B8D36C4FBFA7D411534AD135FB9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- JP: 19.878 \uffe5 bei Verwendung des Codes VQSHFPT3 (https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFLRZBH4)- IT: 167,99 € bei Verwendung des Codes PDYHRLOZ (https://www.amazon.it/Proiettore/dp/B0DHXNJNLK?maas=maas_adg_C0BB1BF62DB57A4CD28B60EC8E5F1B68_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1)V9 Projektor: Der 2024 verbesserte Autofokus-Projektor mit automatischer 6D-Keystone-Korrektur verbindet fortschrittliche Spiegelreflex-Fokussiertechnologie mit automatischer 6D-Keystone-Korrektur (±30° horizontal und vertikal).- CA: 231,49 $ bei Verwendung des Codes CAV9AAAA (https://www.amazon.ca/dp/B0BLJM2VBQ?maas=maas_adg_3A6C1FC1CFA3C42B414CA3466CE827ED_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- FR: 154,75 € bei Verwendung des Codes RFV9BKFD (https://www.amazon.fr/dp/B0BKG49PQ3?maas=maas_adg_A64681A514305B1DADE083680BA7C8BB_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- DE: 154,99 € bei Verwendung des Codes V9CODE888 (https://www.amazon.de/Autofokus-Trapezkorrektur-Unterst%C3%BCt-YABER-Smartphone/dp/B0CTH2BPVN?maas=maas_adg_8B2622F1199C6D112CEE6F63580B63F6_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- ES: 178,64 € bei Verwendung des Codes ESV9OPOP (https://www.amazon.es/dp/B0CP75STPW?maas=maas_adg_B2CAB58B507282964C087E9EDAEC8FCC_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- UK: 151,00 £ während der Feiertage (https://www.amazon.co.uk/Keystone%E3%80%91YABER-PRO-V9-Bluetooth-Smartphone/dp/B0BMQDC9G9/ref?maas=maas_adg_9B33FB1C39C70D25637BAFB54CC9AB2F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- IT: 160,49 € bei Verwendung des Codes 99BFCODE (https://www.amazon.it/dp/B0BMQDBVG9?maas=maas_adg_C527009229078C2CAB83FE4622B9A1B5_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Die Black Friday Deals von Yaber gelten vom 19. November bis zum 2. Dezember, während die Aktionen in Japan vom 27. November bis zum 6. Dezember laufen. Da die Angebote zeitlich begrenzt sind, sollten Kunden schnell handeln, um sich die Bestseller-Projektoren von Yaber zu diesen einmaligen Konditionen zu sichern. Detaillierte Informationen zur Aktion finden Sie in den Amazon Stores von Yaber, oder folgen Sie Yaber auf Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560850545250) und Instagram (https://www.instagram.com/yaberprojector.us/). 