Mit Wirkung vom 30. Oktober 2024 hat die tansanische Bergbaukommission die Übertragung der Imwelo-Bergbaulizenz ("ML") an Tembo Gold Tanzania Limited, einer 100prozentigen Tochter von Lake Victoria Gold Ltd. (TSX-V: LVG; FRA: E1K), bewilligt. Zeitgleich mit der Übertragung haben die Behörden die Lizenz um 10 Jahre bis zum Jahr 2035 verlängert. Mit der Übertragung der Imwelo-Bergbaulizenz ist LVG gut positioniert, um seine Explorations-, Standortvorbereitungs- und Erschließungsaktivitäten zu intensivieren. LVG befindet sich nach eigenen Angaben in fortgeschrittenen Verhandlungen bezüglich nicht verwässernder Finanzierungsoptionen, um den CAPEX-Anteil der Entwicklungskosten für das Imwelo-Projekt vollständig zu finanzieren. Die erfolgreiche Übertragung der Imwelo-Lizenz markiert einen Meilenstein für Lake Victoria Gold. Ab sofort ist LVG kein bloßes Explorationsunternehmen mehr. Eine Abbaulizenz ist etwas völlig anderes als eine Explorationslizenz! Diese Lizenz ermöglicht es dem Unternehmen, das Imwelo-Projekt tatsächlich zu entwickeln. Ein wichtiger Teil des Erfolgs ist, dass sich Lake Victoria die direkte Unterstützung eines der einflussreichsten Unternehmers in Tansania gesichert hat. Rostam Aziz, der Vorsitzende der Taifa Group, lässt sich in der heutigen Pressemitteilung von LVG bewusst wörtlich zitieren. Deshalb sollte man genau hinhören: Er betont, dass das Imwelo-Projekt "perfekt" zu aggressiven Wachstumsstrategie seines eigenen Unternehmens in Tansania passt. Diese Aussage legt nahe, dass Imwelo der Auftakt zu weiteren gemeinsamen Aktivitäten von Taifa und LVG sein dürfte. Jetzt mehr erfahren: Game Changer: Tansanisches Bergbauamt überträgt Imwelo-Bergbaulizenz an Lake Victoria Gold! Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)! Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Tembo Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien von Lake Victoria Gold beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Lake Victoria Gold und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Lake Victoria Gold die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Lake Victoria Gold entlohnt.



