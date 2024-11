Innovationen stellen den Menschen in den Mittelpunkt der Entscheidungsfindung, um die Wertschöpfung von taktischen bis hin zu strategischen Entscheidungen in Echtzeit und in großem Maßstab zu beschleunigen

AeraHUB '24 - Heute beim AeraHUB '24, dem definitiven Event für Decision Intelligence, gab Aera Technology die nächste Entwicklungsstufe seiner Plattform Aera Decision Cloud für die Zukunft der Arbeit bekannt. Wichtige Weiterentwicklungen wie Aera Agentic AI, Aera Workspaces und Aera Control Room ermöglichen es Anwendern, mit einem einzigen intelligenten System Routineentscheidungen zu automatisieren, Szenarien zur Unterstützung strategischer Entscheidungen zu modellieren und das gesamte Spektrum von Unternehmensentscheidungen auszuführen und zu verfolgen.

"Wir haben unsere KI-Plattform für Unternehmen mit der Vision entwickelt, die Arbeitsabläufe in großen Unternehmen zu verändern, indem wir taktische und Routine-Entscheidungen automatisieren und skalieren. Wir wussten, dass dies entscheidend sein würde, um Menschen von langweiliger Arbeit zu befreien und die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine zu ermöglichen, um Wertschöpfung und Innovation zu beschleunigen", sagte Fred Laluyaux, Mitbegründer und CEO von Aera Technology. "Unsere heutigen Fortschritte bringen unsere Vision einen Schritt weiter und ermöglichen es, mit menschenzentrierter Decision Intelligence die Arbeit neu zu gestalten und zu definieren, mutige Schritte zu unternehmen und die Zukunft zu navigieren."

Gartner prognostiziert, dass "bis 2026 75 der Global 500-Unternehmen Decision Intelligence-Praktiken anwenden werden, einschließlich der Protokollierung von Entscheidungen für spätere Analysen"* und dass "bis 2028 mindestens 15 der täglichen Arbeitsentscheidungen autonom durch agenturgestützte KI getroffen werden, gegenüber null Prozent im Jahr 2024."** Mit Agentic AI und anderen adaptiven KI- und ML-Funktionen beweist Aera einmal mehr seine Marktführerschaft und Innovationskraft.

Decision Intelligence-Netzwerk erweckt Fähigkeiten zum Leben

Über eine neue Aera Decision Cloud-Homepage können die Nutzer auf ein Netzwerk neuer und zentraler Decision Intelligence-Funktionen zugreifen, um Routine- und strategische Entscheidungen zu verwalten, zu überwachen, zu kontrollieren, kontinuierlich zu informieren und zu verbessern und deren Auswirkungen zu beschleunigen. Benutzer können komplexe Fragen in natürlicher Sprache über Aera Chat oder Sprache stellen und erhalten schnelle, präzise Antworten. Sie können Aera Workspaces nutzen, um Was-wäre-wenn-Szenarien und Modellierungen mit wenigen Klicks zu erstellen. Mit Aera Control Room lassen sich Entscheidungen unternehmensweit verfolgen und verbessern. Ferner können Benutzer mit Aera Agentic AI große Mengen unstrukturierter Daten aus PDFs oder beliebigen Dokumenten verarbeiten und komplexe Entscheidungsabläufe verwalten.

Neue Fortschritte bei Aera Decision Cloud:

Agentic AI: Unstrukturierte, komplexe adaptive Entscheidungen in Echtzeit Bringen Sie ein neues Maß an Argumentation und Anpassungsfähigkeit in die Entscheidungsfindung im Unternehmen durch den Einsatz mehrerer KI-Agenten zur effizienten Verwaltung komplexer unstrukturierter Workflows Befähigen Sie Entwickler, Entscheidungsabläufe und Modelle in natürlicher Sprache zu entwerfen, wodurch die Hürden für Innovation und Zusammenarbeit gesenkt werden Verarbeiten Sie unstrukturierte Daten aus einer Vielzahl von Datenquellen (PDF, Formulare) und verwandeln Sie diese in verwertbare Erkenntnisse



Aera Workspaces: Alle Tools, um die Leistungsfähigkeit von Decision Intelligence für Endnutzer nutzbar zu machen Nutzen Sie Aera Discovery, Calc Modeling, Data Views und mehr, um problemlos auf Live-Daten zuzugreifen, die Planung zu beschleunigen, zusammenzuarbeiten und präzise, zeitnahe Entscheidungen zu treffen Erstellen und durchlaufen Sie "Was-wäre-wenn"-Modelle und komplexe Szenarien und Simulationen mit nur wenigen Klicks Arbeiten Sie nahtlos mit anderen Nutzern zusammen, um die Entscheidungsfindung durch gemeinsame Erkenntnisse und kollektiven Input zu verbessern



Aera Control Room: Sichtbarkeit und Verfolgung aller Entscheidungen im gesamten Netz Verfolgen Sie die Auswirkungen aller strukturierten und situativen Entscheidungen, indem Sie die Entscheidung und die Aktion erfassen Überwachen Sie den Umfang der getroffenen und automatisierten Entscheidungen Messen Sie die Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen und verbessern Sie kontinuierlich den Entscheidungsprozess



AeraHUB '24: Sehen Sie sich die Produktinnovationen "live" oder auf Abruf an

Nehmen Sie beim AeraHUB '24 virtuell an der zweistündigen Live-Sitzung teil, sehen Sie sich Demos der neuen Aera Decision Cloud-Funktionen an und hören Sie von globalen Unternehmen, wie sie mit Decision Intelligence Ergebnisse erzielen.

*Gartner Market Guide for Decision Intelligence Platforms", Erick Brethenoux, Pieter den Hamer, David Pidsley, Alys Woodward, Raghvender Bhati, Abed Ajraou, veröffentlicht am 18. Juli 2024 ID G00773960

**Gartner, Top 10 Strategic Technology Trends for 2025", Gene Alvarez, Tom Coshow, et al., veröffentlicht am 21. Oktober 2024

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Servicemarke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner befürwortet keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in seinen Forschungsberichten dargestellt werden, und rät den Technologieanwendern nicht dazu, nur Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungsberichte von Gartner bestehen aus den Meinungen der Research Advisory-Abteilung von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen angesehen werden. Gartner lehnt alle Gewährleistungen, ausdrücklich oder stillschweigend, im Zusammenhang mit dieser Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Aera Technology

Aera Technology ist das Unternehmen für Decision Intelligence und ermöglicht es globalen Unternehmen, intelligentere, schnellere Entscheidungen zu treffen. Seine Plattform für automatisierte KI-Entscheidungen, Aera Decision Cloud, lässt sich nahtlos mit vorhandenen Systemen und Datenquellen integrieren, um den Entscheidungsprozess in Unternehmen präzise und schnell zu automatisieren und zu skalieren. Aera ist bekannt für seine bewährte, außergewöhnliche Leistung und Wertschöpfung und ist deshalb die vertraute Wahl von Marktführern in den Bereichen Konsumgüter, Life Sciences, Chemie, Industrie, Technologie und höhere Bildung. Durch die Zusammenarbeit mit Aera bauen Unternehmen nachhaltigere, intelligentere und effizientere Organisationen auf. Weitere Informationen finden Sie unter www.aeratechnology.com.

