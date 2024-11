Die Tencent-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Frankfurter Börse. Zu Handelsbeginn legte das Wertpapier des chinesischen Technologieriesen um 2,6 Prozent zu und erreichte zeitweise einen Kurs von 51,53 Euro. Diese positive Entwicklung ist besonders beachtenswert angesichts der Tatsache, dass der Aktienkurs sich damit deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 30,51 Euro bewegt, das im Januar dieses Jahres erreicht wurde. Experten sehen in dieser Aufwärtsbewegung ein Zeichen für das anhaltende Vertrauen der Investoren in die Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Finanzielle Aussichten und Dividendenpolitik

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Analysten einen Gewinn pro Aktie von 21,79 CNY. Zudem wird erwartet, dass Tencent seine Dividendenausschüttung auf 3,74 CNY je Aktie erhöhen wird, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 3,40 HKD darstellt. Diese positiven finanziellen Aussichten könnten ein weiterer Treiber für den aktuellen Kursanstieg sein und das Interesse der Anleger an der Tencent-Aktie weiter verstärken.

