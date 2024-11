Der Essener Baukonzern Hochtief verzeichnet im dritten Quartal einen bemerkenswerten Aufschwung. Mit einem Umsatzanstieg von acht Prozent auf 8,9 Milliarden Euro übertraf das Unternehmen die Markterwartungen deutlich. Der bereinigte Konzerngewinn kletterte um beachtliche 18 Prozent auf 149 Millionen Euro, was die Prognosen der Analysten ebenfalls überstieg. Diese positive Entwicklung wird maßgeblich durch die florierenden Geschäfte der amerikanischen Tochtergesellschaft sowie die vollständige Integration der australischen Tochter in die Konzernbilanz getragen. Der Auftragsbestand wuchs um 10 Milliarden Euro auf insgesamt 66 Milliarden Euro, was die robuste Marktposition des Unternehmens unterstreicht.

Zuversichtlicher Ausblick für das Gesamtjahr

Angesichts der erfreulichen Quartalszahlen bekräftigt die Unternehmensführung ihre Jahresprognose. Für das Geschäftsjahr 2024 peilt der Konzern einen operativen Gewinn nach Steuern zwischen 560 und 610 Millionen Euro an. Der Vorstandsvorsitzende äußerte sich optimistisch über die Positionierung des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf die wachsende Nachfrage im Infrastruktursektor. Die solide Auftragslage und die strategische Ausrichtung als führender Infrastruktur- und Dienstleistungsanbieter lassen auf eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung schließen.

Anzeige

Hochtief-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hochtief-Analyse vom 7. November liefert die Antwort:

Die neusten Hochtief-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hochtief-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hochtief: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...