Hamburg (ots) -Leitung zentrales Management - insbesondere Bau und IT - für soziale EinrichtungDer städtische Eigenbetrieb für soziale Aufgaben der Stadt Frankfurt in Hessen sucht aktuell eine neue Gesamtleitung für die zentralen Dienste (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebote-amtsleitung-zentrale-dienste/30397/). Die Stelle ist nach erfolgreicher Besetzung im letzten Jahr durch die Hamburger Headhunter (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunting/oeffentlicher-dienst/) aufgrund einer Neustrukturierung wieder vakant. Auch diesmal ist die Kontrast Personalberatung GmbH mit der Rekrutierung betraut worden.Management zentrale Dienste - Schwerpunkt Bau und ITGesucht wird eine Leitungskraft, die die zentralen Dienste der verschiedenen Kindertagesstädten des Eigenbetriebs leitet und die Gesamtverantwortung für die Bereiche Finanzen, Personal, Bau und Liegenschaften sowie IT übernimmt.Der Fokus soll dabei zum einen auf den Bereich Bau und Liegenschaften mit der Steuerung von Neubauten, Umbauten und Sanierungen sowie dem IT-Management für die Integration einer modernen Informationstechnologie liegen. Langfristig soll damit die Effizient und Qualität der Kindertagesstätten gesteigert werden.Darüber hinaus wird er oder sie die Personalverantwortung für alle KITAs tragen sowie die Organisationsstruktur mit einem reibungslosen Ablauf verantworten.Erfahrene Manager*innen für Gesamtleitung KITA Eigenbetrieb gesuchtFür die vielseitige Vakanz werden entsprechend Kandidat*innen mit einem Diplom- oder Masterstudium im Bereich Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften, Verwaltungs- oder Wirtschaftswissenschaften gesucht, die eine Befähigung zum höheren allgemeinen Verwaltungsdienst vorweisen können.Die Bewerber*innen müssen zudem über sehr gute Fachkenntnisse in den zentralen Bereichen sowie mehrjährige Führungserfahrung verfügen. Idealerweise hat die neue Gesamtleitung zudem Erfahrung im zentralen Dienst einer sozialen Einrichtung.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/5903947