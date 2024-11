Trump siegt in Wahl gegen Harris: Weichen für Krypto-Zukunft gestellt?

Anzeige / Werbung In der US-Wahl setzte sich Donald Trump gegen die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris durch und sicherte sich 295 Wahlmännerstimmen - mit der Aussicht, noch bis zu 312 Stimmen zu erreichen, da einige Ergebnisse noch ausstehen. Kamala Harris verzeichnete derzeit 226 Stimmen. Trumps Erfolge in den entscheidenden Swing-States wie Florida, Pennsylvania und Wisconsin waren ausschlaggebend für seinen Sieg. Wird Amerika bald zur Krypto-Hauptstadt der Welt? In der US-Wahl setzte sich Donald Trump gegen die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris durch und sicherte sich 295 Wahlmännerstimmen - mit der Aussicht, noch bis zu 312 Stimmen zu erreichen, da einige Ergebnisse noch ausstehen. Kamala Harris verzeichnete derzeit 226 Stimmen. Trumps Erfolge in den entscheidenden Swing-States wie Florida, Pennsylvania und Wisconsin waren ausschlaggebend für seinen Sieg. Wird Amerika mit Trump bald zur Krypto-Hauptstadt der Welt? Republikaner gewinnen Senatsmehrheit Neben der Präsidentschaft konnten die Republikaner auch die Mehrheit im Senat zurückgewinnen. Mit 52 Sitzen haben sie nun eine knappe, aber strategisch bedeutende Mehrheit, die ihnen erlaubt, ihre politische Agenda effektiv umzusetzen. Dies verleiht Trump und den Republikanern eine verstärkte legislative Handlungsfähigkeit, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Energie- und Klimapolitik sowie internationaler Handel. Stand im Repräsentantenhaus bleibt spannend Im Repräsentantenhaus, einer der beiden Kammern des US-Kongresses, fehlt den Republikanern noch eine kleine Anzahl an Sitzen zur Mehrheit. Zum Stand aktuellen stand (07.11.2024) halten sie 205 Sitze, während die Demokraten 190 haben. Die erforderliche Mehrheit liegt bei 218 Sitzen, sodass den Republikanern noch 13 Sitze fehlen, um das Repräsentantenhaus ebenfalls zu kontrollieren. Rund 40 Rennen sind noch offen, vor allem in hart umkämpften Wahlbezirken, in denen etwa 10-15 % der Stimmen noch nicht ausgezählt sind. Das Endergebnis könnte also den legislativen Spielraum der Republikaner weiter beeinflussen. Legislative Bedeutung des Wahlausgangs Das politische Gewicht des Wahlausgangs ist beträchtlich: Die Kontrolle beider Kammern - Senat und Repräsentantenhaus - erlaubt es einer Partei, den Gesetzgebungsprozess weitgehend zu dominieren und damit ihre politischen Ziele schneller und effektiver durchzusetzen. Für Trump und die Republikaner bedeutet dies eine erhöhte Möglichkeit, zentrale Projekte und Reformen zügig voranzutreiben. So auch seinen Plan für die neue Krypto-Hauptstadt. Trumps Pläne zur "Krypto-Hauptstadt" Trump kündigte bereits am 29. August 2024 auf seinem offiziellen X-Account an, dass er die USA zur "Krypto-Hauptstadt des Planeten" machen wolle. Dieses ambitionierte Ziel stünde im Einklang mit seinen Aussagen auf der Bitcoin 2024-Konferenz in Nashville, Tennessee, wo er versprochen habe, die Kryptoindustrie in den USA maßgeblich zu fördern und regulatorische Hürden abzubauen. Teil seines Plans könnte ein strategischer Bitcoin-Vorrat sein: Statt wie bisher beschlagnahmte Bitcoins zu versteigern, würde Trump wohl darauf abzielen, staatlich gehaltene Bitcoin-Reserven nicht nur zu bewahren, sondern möglicherweise sogar weiter auszubauen. Diese Strategie könnte darauf abzielen, die finanzielle Unabhängigkeit der USA zu stärken und ihre Vormachtstellung im Kryptosektor zu untermauern.

Zusätzlich umfassen seine Pläne die Einsetzung eines Beratungsgremiums, das transparente Regulierungen für Kryptowährungen entwickeln soll, sowie die Förderung der US-Energieproduktion, um kostengünstiges Bitcoin-Mining im eigenen Land zu ermöglichen. Ein solcher Bitcoin-Vorrat würde die Position der USA im globalen Wettbewerb stärken, da andere Staaten zur Schaffung eigener Bitcoin-Reserven auf den offenen Markt angewiesen wären. Trumps konkreten Vorschläge bieten der Krypto-Community damit eine starke politische Perspektive und könnten langfristig die Legitimität und Bedeutung von Bitcoin als möglichen Reservewert der USA fördern. Auswirkungen auf Bitcoin und Märkte Es war daher keine Überraschung, dass Bitcoin nach Trumps Wahlsieg einen erheblichen Preissprung verzeichnete und die Marke von $76.000 überschritt, da Investoren auf eine kryptofreundliche Politik von Donald Trump setzen. Analysten führen diesen Anstieg auf die Aussicht auf eine Lockerung der Kryptoregulierung zurück, die den gesamten Sektor beleben könnte. Unternehmen wie HIVE Digital Technologies, das auf nachhaltiges Bitcoin-Mining mit grüner Energie spezialisiert ist, profitieren direkt von dieser Marktbewegung.

HIVE konnte nach der Wahl um 12 % zulegen, was die enge Korrelation mit Bitcoin und die positive Reaktion auf die Marktstimmung verdeutlicht. Als einer der kosteneffizientesten und umweltfreundlichsten Akteure im Mining-Bereich wird HIVE für Investoren besonders attraktiv, die auf das Wachstum und die mögliche Deregulierung der Kryptoindustrie setzen. Laut Frank Holmes ist HIVE hervorragend positioniert, um von steigenden Bitcoin-Preisen und einer Expansion der Kryptoindustrie zu profitieren. Enthaltene Werte: XD0002747026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )